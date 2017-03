Trágico recital: Amiga de uno de los fallecidos contó cómo fue el episodio

Javier León es una de las dos personas que falleció anoche durante la avalancha que tuvo lugar en el recital que el Indio Solari brindó en Olavarría , que terminó además con varios heridos y un internado en terapia intensiva por sobredosis.Desde Los Polvorines, lugar donde vivía junto a su esposa María José y su hijo de 16 años, Lucas, que estaban con él en el show, una amiga de la familia aseguró que la mujer de Javier estaba en shock: "No hay explicación alguna. Yo lo único que pido es respetar el dolor de la familia. Ellos están allá con los trámites, no tienen horario de regreso".Sobre cómo fue el episodio que terminó con la vida de Javier, contó tras hablar con María José: "Ella no pudo ir en la ambulancia con Javi y cuando llegó al hospital fue una desgracia. Había muchísima gente, estaba todo desbordado. Hay muchos más muertos de lo que dicen"."El hospital era un caos total", aseguró según le contó su amiga, que todavía está junto a su hijo en Olavarría."Javier no estaba en la avalancha, estaba más atrás; se descompensó por la cantidad de gente que había", indicó la amiga de la familia León, quien además aseguró que esta no era la primera vez que sus amigos iban a un recital del cantante: "Él amaba al Indio".

"No podíamos salir", contó una de las asistentes al show

Policiales Incendiaron un sector de la terminal de ómnibus de Olavarría

Sociedad Al menos dos muertos y múltiples heridos en el recital del Indio Solari

Espectáculos Desesperado pedido del Indio Solari durante el trágico recital

Tras la confirmación de que por la avalancha que tuvo lugar en el comienzo del recital que anoche brindó el Indio Solari en Olavarría dos personas murieron y una está internada en terapia intensiva, comenzaron a salir a la luz los testimonios de los asistentes al show, el primero que da el músico luego del que tuvo lugar el año pasado en Tandil, donde confirmó que estaba enfermo de Parkinson."El camino para llegar estaba trabado, había mucha gente. Caminamos más de 30 cuadras para llegar. Había poca gente en el ingreso, entramos con tranquilidad. Faltaban más de dos horas para que comenzara el show, que arrancó alrededor de las 10. Todo lo que se desató fue después de la tercera canción", contó Daniela."Empezamos a sentir que la gente del centro se corría a los costados, pensábamos que era pogo, pero la gente seguía corriendo a los costados y nos empezaron a aplastar. Ahí sentimos una avalancha o que algo estaba pasando, no era normal", indicó respecto del momento en que comenzaron los problemas en el recital, en un predio que estaba preparado para 200 mil personas y que según la fiscal de Olavarría "estaba colapsado".Respecto del lugar, aseguró que "había una entrada principal dividida en puertas" y que "la contención del predio eran fierros y maderas que eran altos, para saltarlos había que treparse"."Esas fueron las maderas que tuvimos que romper para salir de la avalancha", admitió Daniela, que confirmó que después de esa canción El Indio se fue y volvió a aparecer al rato. "Nos pareció acertado que lo retomara, porque mucha gente se iba a enojar si lo suspendía, iba a generar malestar", dijo en dialogo con el canal de noticias TN.Asimismo, respecto del operativo de seguridad, Daniela dijo que "la ambulancia estaba afuera del predio" y que los médicos de la Cruz Roja ingresaban con camillas para sacar a personas descompensadas"."Había descontento, mucha desesperación, muchos gritaban porque no sabían cómo salir, había gente con crisis de nervios, niños llorando, pero también personas que seguían cantando como si no hubiera pasado nada", aseguró.