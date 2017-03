Desesperado pedido del Indio Solari durante el trágico recital

Fue apenas terminado el segundo tema, "Ropa Sucia", cuando comenzaron los primeros amontonamientos en el público que preocuparon al Indio Solari. Luego de 20 minutos de show, el cantante frenó el recital y comenzó con los retos y advertencias hacia sus seguidores."Son siete tipos que están rompiendo las pelotas. Alguien tiene que ir a sacar a estos boludos", se refirió acerca de un grupo de personas que, visiblemente alcoholizados, se encontraban apretados contra las vallas de seguridad, con serio riesgo de ser lastimados.Al ver que la situación no mejoraba, Solari solicitó que prendan las luces en el lugar y reclamó por la presencia de Defensa Civil, que contó con carpas al costado del lugar.Visiblemente enojado, el músico intercambió algún que otro insulto con sus fanáticos y, tras intentar retomar con su presentación, decidió frenar hasta que no se solucionaran los problemas en los primeros metros del predio."Todos vayan dos metros para atrás, por favor", reclamó uno de los hombres de seguridad desde el escenario. Luego, fue el mismo Indio quien se encargó de intentar poner orden. "Hay alguien desmayado, ¿qué está pasando ahí? Por favor, vayan para atrás, córranse un poco que acá hay gente caída, ese es el problema. Hay que sacarlos, estamos a tres metros y no los podemos sacar", se quejó.Minutos después, y tras una nueva intermitencia, Solari volvió a mostrar todo su enojo por la situación vivida. "Ya no tengo más ganas de tocar", espetó.