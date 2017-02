Eclipse solar anular: Cómo observar el anillo de fuego sin dañarse la vista

Recomendaciones para observar el eclipse

Institucionales El Observatorio Astronómico de Oro Verde estará abierto este sábado por la noche

El eclipse puede ser observado con seguridad utilizando una hoja de papel a la que se le hace un agujero con la punta de un lápiz y se coloca delante del Sol. La imagen del eclipse se proyecta entonces en una segunda hoja. Para mirar el Sol directamente, son necesarias unas gafas especiales.. "Nosotros recomendamos que quienes quieran mirar el sol lo hagan detrás de una máscara de soldadura, aunque sinceramente recomendamos no mirar directamente al sol", señaló.El fenómeno ocurrirá este domingo. En la Argentina, el eclipse podrá verse entre las 9.23 y las 12.07 (cada lugar de observación tiene sus propios instantes de tiempo). La Luna tardará dos horas en cruzar el Sol, pero el eclipse anular durará solo un minuto.Esta es la regla más importante de todas. No debes mirar directamente al Sol porque los rayos ultravioletas e infrarrojos pueden dañar tus retinas de por vida.Si bien durante un eclipse total es posible mirar directamente al Sol durante los escasos minutos que el astro permanece tapado por la Luna, en el caso de un eclipse parcial siempre es extremadamente peligroso mirar directamente al Sol.Incluso cuando el 99% de la superficie solar queda oscurecida durante una fase del eclipse, la franja de Sol visible sigue siendo lo suficientemente intensa como para provocar daños en la retina.Necesitas proteger tus ojos con filtros solares.Usar binoculares o telescopios sin ningún tipo de protección para mirar al Sol es muy peligroso, por la misma razón que mencionamos anteriormente: los rayos pueden quemar tus retinas.En este caso también necesitas usar filtros solares.Muchos materiales y métodos populares para observar un eclipse no son seguros. Los vidrios ahumados, las radiografías, las gafas de sol o los filtros de las cámaras de fotos, por ejemplo, no sirven en absoluto para mirar un eclipse.Aunque reducen la cantidad de luz, no protegen la vista de las radiaciones de los rayos infrarrojos y ultravioletas.Una de las formas más seguras consiste en observar el eclipse a través de una imagen proyectada. Para ello, puedes recurrir a una cámara fotográfica sin lente que es muy sencilla de hacer: sólo necesitas un trozo de cartón y un papel blanco.Tomas el cartón y le haces un agujero muy pequeño de aproximadamente unos 3 milímetros.Te colocas de modo que el Sol quede detrás de ti y dejas que la luz pase a través del orificio y se proyecte sobre el papel o una superficie lisa.Si estás en una zona donde hay árboles, podrás ver que la luz que se filtra a través de las hojas y se proyecta en el suelo.Si quieres, puedes poner unas hojas blancas en el suelo para ver el eclipse con más nitidez.También puedes probar cruzar tus manos para crear un patrón con agujeros, imitando el follaje de los árboles para ver el reflejo del eclipse en el suelo.