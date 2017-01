Tragedia en el mar de Brasil: otro argentino falleció en las playas

Internacionales Turista argentino salvó a su pequeño hijo antes de morir en una playa de Brasil

Matías Chiocconi, de 30 años y oriundo de Junín, falleció en la tarde de ayer mientras nadaba en las piscinas naturales de la playa de Barra de Lagoa, dijo el cónsul argentino en Florianópolis, Gustavo Coppa.Coppa afirmó que la muerte de Chiocconi es el quinto deceso de turistas argentinos en lo que va del año en el estado de Santa Catarina, donde está Florianópolis. "El consulado trabaja prácticamente las 24 horas para asistir a los familiares", dijo Coppa.Barra de Lagoa tiene piscinas naturales, pero ayer el mar estaba violento a raíz de fuertes vientos, dijo un vocero de Bomberos.Chiocconi pasaba sus vacaciones en Canasvieiras junto a familiares y había ido a pasar el día de ayer en Barra de Lagoa, donde falleció a pesar de los intentos de una paramédico para reanimarlo. Su cuerpo será trasladado a Junín por la compañía de seguros que había contratado el viajero.Un socorrista civil que estaba fuera de la zona intentó salvar al turista pero lo encontró en el agua ya inconsciente. Al sacarlo, inmediatamente comenzó las tareas de reanimación cardiopulmonar mientras se informaba a los bomberos. El personal abocado a las actividades de la Operación Vereneio en Barra da Lagoa se desplazó al lugar, ya que el acceso a las piscinas es difícil y se realiza sólo a pie.El hombre fue conducido a un muelle donde lo esperaban dos ambulancias Samu. Los equipos volvieron a intentar realizar la reanimación, pero no tuvieron éxito. La muerte fue declarada por una médica del Samu en el lugar y el cuerpo fue trasladado al Instituto General de análisis forense.Según informó el departamento de bomberos de la zona, en el lugar conocido como piscinas naturales de Barra da Lagoa no hay presencia de socorristas.El socorrista Odeníssio Coelho informó al portal Diario Catarinense que ese día el mar estaba en su apogeo y que no era seguro para bañarse en el lugar. "Lo que la gente tiene que entender es que no hay una piscina, como se dice. Es mar abierto. Algunos días se convierte en una piscina grande, es cierto, pero no siempre. Días como el miércoles el peligro era eminente. No es un lugar al que cualquiera pueda ir", explicó el guardavida.Mientras que Jorge Aquino, un comerciante de 35 años de Oberá, en Misiones, murió a las 13 horas de ayer tras sufrir una descompensación mientras estaba en el mar en Itapema, a donde pasaba sus vacaciones con su esposa y tres hijos, dijo el cónsul argentino en Florianópolis, Gustavo Coppa.En tanto que el lunes pasado había fallecido Haydée Colman, una porteña de 51 años en Camboriú, cuando regresaba de la playa a raíz de un paro cardiorespiratorio, según el Consulado.