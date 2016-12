Por la violencia de género, ya no elegirán la "cola del verano" en Mar del Plata

Foto 1/2 Foto 2/2

Después de 23 años de premiar, cada enero, colas "sin rostro" en Mar del Plata, el concurso conocido como "Miss Cola Reef " fue suspendido.



Mientras cada vez más municipios deciden dejar de promover y financiar concursos de belleza en sus festividades locales, las marcas privadas parecen seguir el mismo camino ante la creciente conciencia social sobre el sexismo, la violencia de género simbólica y el trato hacia las mujeres como objetos.



La marca de elementos, ropa y accesorios para surfers que nació en 1984 y elige cada año desde 1993 la "cola del verano" en el cierre del torneo deportivo Reef Classic de Mar del Plata -el más importante en la Argentina y único internacional que se realiza en el país, con miles de dólares en premios y puntos para el ranking ALAS (Asociación Latinoamericana de Surf)- decidió que en 2017 no habrá concurso de belleza.



Según informó a La Nación el gerente de Marketing de Reef, Martín Sundbad, se tomó la decisión desde el área comercial ante la "sensibilidad que empezó a causar el tema de la violencia de género en el país". Por ahora, es una medida local y el concurso seguiría en Viña del Mar, en Chile, donde la empresa también organiza eventos de este tipo.



Todos los años desde 1993 las revistas, diarios y canales de televisión se llenan, a mediados de enero, de fotos y videos de las colas de jóvenes que compiten por el premio de Reef. Las mujeres, en general de entre 19 y 25 años, se paran en un escenario, de espaldas a un público con mayoría de hombres que las aplaude. La mujer que gana obtiene dinero y un título que muchas mencionan en sus "books" de modelaje. El verano pasado ganó una cordobesa de 21 años llamada Camila Scarinci.



"Antes el concurso no se veía como hoy, eran otros tiempos", recuerda el periodista Leandro Murciego, que cubrió el evento en varias ocasiones. "A mí siempre me pareció un circo. Más aún el concurso de Snowboard de Reef en invierno, en Bariloche, porque era más violento. Las mujeres estaban en bikini en medio de la nieve", reflexiona.



Murciego también cuenta al diario nacional que presenció, en varios eventos, situaciones de violencia física: "La muchachada se ponía convulsionada, en general este tipo de concursos tiene animadores que incitan a la gente a exaltarse. A veces desde el público les tiraban arena a las chicas que estaban en el escenario y había que calmar las aguas".