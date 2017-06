Oficializan el aumento del salario mínimo: Llegará a $ 10.000 en julio de 2018

A través de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial se destacó que durante el Consejo del Salario "no hubo quórum suficiente para sesionar"."Abierto el debate, la representación de los trabajadores propuso que el salario mínimo, vital y móvil se fije en torno a los pesos catorce mil sesenta($ 14.060). Que no habiendo consenso al respecto y ante la necesidad de evaluación del tema por el sector empleador, se dio por finalizada la sesión originaria, convocándose a una nueva sesión para el mismo día, a partir de las 17.30", se informó.Se indicó que "la nueva sesión, la representación de los empleadores, en respuesta a la iniciativa del sector de los trabajadores, propuso el siguiente esquema de incremento: a partir del 1° de julio de 2017, 8.860 pesos, a partir del 1° de enero de 2018, 9.200 pesos y a partir del 1° de julio de 2018, 9.700 pesos", indicó.Por eso, el Ministerio de Trabajo fijó "para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos del Estado Nacional que actúe como empleador, un Salario Mínimo, Vital y Móvil excluidas las asignaciones familiares" a partir "del 1º de julio de 2017, en $ 8.860 para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo" y de "$ 44,30 por hora, para los trabajadores jornalizados"."A partir del 1º de enero de 2018, en $ 9.500 para los trabajadores mensualizados" y de $ 47,50 por hora, para los trabajadores jornalizados, se informó.