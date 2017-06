Dirigentes kirchneristas afirmaron que aún "hay tiempo" para sumar a Randazzo

Política Cristina Kirchner lanzó Unidad Ciudadana pero no confirmó si será candidata

El pleno de dirigentes peronistas y de otras expresiones partidarias alineados a Cristina Kirchner acompañaron a la ex Presidenta en el lanzamiento del frente "Unidad Ciudadana" y afirmaron que los nombres de los candidatos se develarán recién al filo del cierre de listas, para no sabotear la posibilidad de llegar a un acuerdo de unidad con el sector que encabeza Florencio Randazzo."Estoy convencido que la candidatura de Cristina es segura. Ella consideró que no era necesario pronunciarse sobre eso hoy cuando todavía hay espacio para buscar esta Unidad Ciudadana y que lo integre la mayor cantidad de dirigentes posibles", recalcó al finalizar el acto el jefe de bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ, Héctor Recalde, en diálogo con NA.Sobre el silencio de Cristina Kirchner respecto de su posible candidatura, opinó que "es una especie de invitación" para que "aquellos que quieren competir" con el kirchnerismo en una interna replanteen su estrategia y se sumen a una propuesta de unidad para "competir contra el gobierno neoliberal de (Mauricio) Macri"."Quedará para otra oportundiad. Vamos a esperar. Hay tiempo. Hay que tener paciencia. Seguimos charlando con Randazzo. Hasta el 24 a las 12 de la noche vamos a intentar que haya unidad en el peronismo. Hay charlas", aseguró.Uno de los más buscados por la militancia fue el exgobernador bonaerense Daniel Scioli, quien insistió en su teoría sobre la "segunda etapa del ajuste" que sobrevendría luego de las elecciones, al tiempo que sugirió que el frente "Unidad Ciudadana" vaya a la búsqueda de los "desencantados" con el Gobierno de Cambiemos.En declaraciones a NA al cabo del acto, la diputada Juliana Di Tullio se deshizo en elogios al discurso de Cristina Kirchner, y rescató el pasaje en que la expresidenta cuestionó al Gobierno por "desorganizar la vida de la gente"."El discurso fue absolutamente claro. La expresidenta nos pidió que nos unamos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia para poder expresarnos en las urnas y decirle basta a este Gobierno que está desorganizando la vida de la gente", afirmó.El también diputado Edgardo Depetri calificó el mensaje de la exmandataria como "magistral" y destacó que, más allá de lo que ocurre con su postulación, "ella se ofreció a organizar, movilizar y representar a todos los espacios de la sociedad que hoy están sufriendo mucho"."Es la propia sociedad la que tiene que interpelar las políticas públicas de este gobierno. La sociedad lo votó, hoy tiene que reflexionar que no lo tiene que volver a hacer y dar una opción de poder que le permita al ciudadano de a pie ser protagonista", completó en diálogo con esta agencia."Estamos esperando la unidad. No hay que dar nombres, simplemente tener una línea de acción y concepción", agregó el dirigente de Kolina.El intendente de Moreno, Walter Festa, señaló que "las palabras de Cristina Kirchner fueron la descripción exacta de lo que están viviendo millones de argentinos", y subrayó que "ante los ajustes y la falta de sensibilidad del Gobierno de Macri", el frente "Unidad Ciudadana" da expresión "a las personas de carne y hueso que hoy están sufriendo".En la misma línea, el líder de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, describió el multitudinario acto como "una gran fiesta popular" que su juicio "contrasta con la tristeza que vienen sufriendo los argentinos desde hace un año y medio por el deterioro económico y social".Consultado por NA sobre la arquitectura del nuevo frente kirchnerista, que excluyó al PJ, el exintendente de Morón aclaró que "una cosa es la estructura jurídica y otra cosa es donde está la militancia" peronista."El PJ políticamente está (en el frente), lo que no está es jurídicamente. Si el proyecto nacional, el kirchnerismo, rompió las fronteras de las estructuras partidarias , mucho más rompe las fronteras jurídicas. El peronismo es el afluente más importante que tiene el proyecto nacional y popular junto con otras tradiciones", explicó.