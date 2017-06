Cristina Kirchner lanzó Unidad Ciudadana pero no confirmó si será candidata

La expresidenta Cristina de Kirchner aseguró este martes que "tenemos que ponerle un límite a este Gobierno en las próximas elecciones", durante su discurso en el estadio de Arsenal donde lanzó su frente Unidad Ciudadana, de cara a las elecciones legislativas de octubre."Además de la deuda de casi 100 mil millones de dólares nos quieren dar 100 años más de deuda", arrancó su esperada alocución la exmandataria ante miles de militantes en Avellaneda. La respuesta no se hizo esperar y los silbidos llenaron el estadio Julio Grondona de Sarandí."No, no, no. Pongamos las energías no en agravios, si no en organizar a los ciudadanos, los insultos dejémoselos a ellos", respondió Cristina."Estoy profundamente convencida que esta etapa histórica de agresión neoliberal no es cuestión de partidos políticos. Los telegramas de despidos o las suspensiones, no son partidarias, las suspensiones y los despidos vienen con nombres y apellidos. De eso se trata Unidad Ciudadana, de representar los intereses de los hombres y mujeres de carne y hueso", arrancó a modo de presentación de su frente electoral.Ante el cántico de "Cristina senadora" de los presentes, la ex mandataria respondió: "Yo he tenido en mi vida todos los honores y todos los cargos que me dieron ustedes. Vengo ahora a sumarme como una más a poner el cuerpo, la cabeza y el corazón", indicó, tras lo cual los presentes insitieron con "una más y no jodemos más"."No me parece justo que nos hayan desorganizado la vida, que les hayan desorganizado la vida así a la sociedad. La gente tenía la vida organizada a fin de mes, sabía a cuánto podía gastar, sabía cuánto ganaba. Tenemos que ponerle un límite a este Gobierno en las próximas elecciones. Es necesario ponerle un límite y un freno a tanto disparate, donde se ha visto una deuda a 100 años", expresó.La expresidente se refirió al futuro del país y a las expectativas electorales a futuro y sentenció: "Yo quiero que los argentinos lleguen al 2019, no los dirigentes. ¿De qué estamos a hablando?"."Yo ya no soy la joven aquella, la vida pasa, me tocó ser madre, me tocó perder a mi compañero, me tocó ser abuela porque la vida tienen esas cosas también. Muchas veces alguien parece fuerte, pero todos tenemos nuestros golpes, nuestros dolores y nuestras angustias y yo quiero en base a ese cariño que nos une, estar junto a ustedes ayudando a esta Unidad Ciudadana".La alianza "Unidad Ciudadana" quedó integrada por cuatro partidos del llamado ultrakirchnerismo y Compromiso Federal de Alberto Rodríguez Saá, mientras que se excluyó al partido Miles de Luis D`Elía.El discurso de la exjefa de Estado, que fue la única oradora del acto, comenzará alrededor de las 15:30 y se centró en las "bases programáticas" de la propuesta de Unidad Ciudadana.En el palco oficial, la exmandataria está acompañada por el anfitrión, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, además de los más de 35 jefes comunales que acompañan la plataforma "ciudadana", y los líderes de organizaciones kirchneristas como Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro), Leopoldo Moreau (Movimiento Nacional Alfonsinista-Forja) y Carlos Castagnetto (Kolina).Como dato novedoso, se dispuso -por pedido expreso de Cristina de Kirchner- que los grupos militantes no porten dentro del estadio banderas identificatorias de sus respectivas organizaciones, sino que concurran con banderas nacionales, a tono con la fecha.Según se especula, dilataría hasta el próximo sábado, fecha límite para el cierre de listas, la definición sobre su rol electoral en los comicios, profundizando de esa manera el suspenso sobre su candidatura.