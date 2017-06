UTA nacional calificó de "irresponsables" a delegados del gremio en Córdoba

El secretario de Interior de UTA, Jorge Kiener, responsabilizó a los delegados gremiales cordobeses por haber "confundido" a los trabajadores y recomendó acatar la conciliación obligatoria para resolver el conflicto de transporte en la capital provincial."Hay algunos delegados que tienen solo dos meses como delegados que no saben de qué se trata y han confundido a los trabajadores con la aplicación del último aumento salarial", manifestó Kiener.Tras una semana de paro de colectivos en Córdoba, el Municipio inició esta mañana un esquema de emergencia del transporte urbano, en tanto que los trabajadores afilados a la UTA se disponían a realizar una movilización.Desde minutos antes de las 7:00, arrancó el esquema de emergencia del transporte urbano que incluye a 9 líneas troncales con 160 coches, custodiados por fuerzas de seguridad.Kiener explicó que Córdoba obtuvo en los últimos dos años 115 por ciento de aumento por lo que quince días de una conciliación obligatoria bajo un paraguas legal no hubiese modificado la situación pero hubiera permitido aclarar dudas."Cuando hay delegados irresponsables que no tienen ningún tipo de experiencia suceden estas cosas. Algunos personajes son impresentables", expresó."La única posibilidad de encausar el conflicto es que nos pongamos a derecho, que acatemos la conciliación obligatoria, que salgamos a trabajar", agregó.