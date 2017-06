Foto: Colectivos circularán con fuerzas de seguridad, tras una semana de paro Crédito: La Voz del Córdoba

La Municipalidad de Córdoba dispuso un plan de contingencia para este lunes con el fin de paliar los efectos del paro de transporte urbano de pasajeros, que lleva una semana consecutiva. La comuna pondrá en circulación unos 150 colectivos, custodiados por fuerzas de seguridad, en los nueve corredores centrales, y con viajes gratuitos.



El secretario de Servicios Públicos de la capital cordobesa, Julio Waisman, informó este domingo a la tarde que el programa de emergencia se aplicará de 7 a 21, con frecuencias inciertas, y se llevará a cabo en las líneas 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y trolebús B.



Los ómnibus serán conducidos por choferes que no comparten la medida de protesta o que dejaron de apoyarla. Si fuera necesario, las empresas contratarán personal.



Los choferes de colectivos de Córdoba llevan una semana consecutiva de paro en reclamo de mejoras salariales y en medio de una fuerte disputa interna de la UTA provincial, mientras algunos sectores pretenden extender la huelga por tiempo indeterminado.



En conferencia de prensa, el intendente Ramón Mestre, acusó a los delegados gremiales que impulsaron el paro de haber "sumergido en el caos a Córdoba con violencia e ilegalidad" y cuestionó que "algunos sugerían desde lo absurdo un Cordobazo, intentando resignificar un hecho histórico totalmente ajeno a la coyuntura que vivimos en la actualidad".

"Se equivocan, somos personas de paz, no sólo están yendo contra las instituciones de Gobierno y contra la ley, sino contra todos los que vivimos en la ciudad. Avergüenza que no quieran que Córdoba progrese", sostuvo el intendente este mediodía en el Palacio 6 de Julio.



Mestre apuntó que también "es un conflicto de seguridad que atemoriza a la sociedad" y "un conflicto de gobierno local como prestador de los servicios públicos que se encuentra frente a la responsabilidad que tiene de responder primero a los ciudadanos. Y señaló la complicación económica "que demanda del sector empresarial mayor sensibilidad y responsabilidad social".



Ante ello, anunció que implementará un "plan de contingencia de seguridad donde los colectivos serán custodiados este lunes" por agentes de Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Policía de Córdoba para que puedan circular. Los micros hicieron base en el playón de la Escuela de Aviación Militar de la Fuerza Aérea, de donde partirán a sus respectivos recorridos.



El intendente ratificó también que "los despedidos por las empresas lamentablemente han perdido su fuente laboral. Las empresas siguen intimando para que se presenten".



En ese marco, fuentes sindicales dijeron que hubo 86 despidos en las cuatro empresas prestatarias del servicio de transporte. Los choferes de esas líneas de transporte urbano cumplieron este domingo el séptimo día consecutivo (octavo en total) de la huelga que declararon al rechazar el acuerdo paritario alcanzado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) nacional y los empresarios del sector.