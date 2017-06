Legisladores del Frente Entrerriano Federal, a favor de la unidad del peronismo

Política El gobernador Bordet participó del congreso del Frente Entrerriano Federal

El plenario que llevó adelante el espacio de Jorge Busti ayer en Paraná, tuvo como orador principal al gobernador Gustavo Bordet.En este orden, Cristina Cremer dijo estar "convencida" de consolidar un frente de unidad "para lograr los mejores resultados, haciéndole saber al gobierno nacional que no está haciendo las cosas bien"."Está más que claro que Macri no respeta la autonomía entrerriana y que ha faltado a su promesa en incontables casos, dejando en un segundo o tercer plano a jubilados, estudiantes y trabajadores. No podemos darnos el lujo de perder las conquistas históricas de nuestro pueblo", relató. Y apostó al rol protagónico de la mujer en política: "Las mujeres no debemos perder nuestro poder de convocatoria. Solas hemos demostrado que podemos llevar a cabo hechos políticos que transcienden pantallas. El movimiento espectacular de mujeres que luchan por nuestros derechos son herramientas que nos fortalecen. Somos parte importante de ese gran protagonismo al que nos convoca el frente peronista del gobernador Bordet".Por su parte, los diputados Gustavo Zavallo y Daniel Koch también fueron proactivos a la conformación del frente peronista. Por el lado del primero, destacó que como sociedad "nos acercamos a un tiempo de definiciones de cara al futuro. Vamos camino a construir un frente que respete identidades y diferencias, pero trabajando por todos los entrerrianos; y en eso valoramos la convocatoria de Bordet"."La promesa de Macri de pobreza cero, de reducción de la presión impositiva y eliminación del impuesto a las ganancias resultó una chantada. La inseguridad crece, la generación de empleo se vuelve precarización laboral y la educación pública transita una profunda crisis. Por eso y muchas cosas más, es necesario que todos participemos y seamos protagonistas de un frente que privilegie los intereses de Entre Ríos. El futuro necesita de la responsabilidad y esfuerzo de todos, sin mezquindades políticas", puntualizó Zavallo.Por su cuenta, Koch destacó que a partir del frente electoral se comienza a escribir "una nueva página de la historia social y política. Y esa página es la de unirnos con el fin de defender los intereses entrerrianos. Hoy empieza el camino de cerrar la grieta para pelear por los derechos de los trabajadores, la educación y la salud"."Debemos trabajar juntos porque los entrerrianos nos exigen respuestas, las mismas que el gobierno de Macri no les da", manifestó.Otro de los oradores fue el dirigente sindical de Petroleros, Pablo Ayala. El joven referente apuntó a "recuperar la justicia social que Macri intenta destruir". "Trabajamos por dignificar la mesa de los entrerrianos. Macri es lo contrario, es la defensa de los intereses de la corporación empresarial".