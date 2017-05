Especialistas fundamentaron ante el Concejo Deliberante el aumento del boleto

Paraná El boleto del colectivo urbano aumenta un 25 por ciento

Especialistas en costos contratados por el Órgano de Control y Monitoreo del Sistema Integral de Transporte Urbano de Pasajeros de la ciudad de Paraná (SITU), expusieron ante el plenario del Concejo Deliberante sobre un informe que elaboraron para determinar la fijación del valor del boleto del transporte de pasajeros por colectivo en esta capital.Los contadores públicos Cristina Zalazar, Sebastián Lischet y Reynaldo Zamero explicaron que el trabajo realizado tomó como parámetro el año calendario comprendido entre los meses de marzo de 2016 y 2017, respectivamente, habiéndose utilizado como base la fórmula polinómica fijada por la Secretaría de Transporte de la Nación, que es la misma que se aplica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires."Nuestra labor llegó hasta la fijación del monto de la tarifa por pasajero, el costo por kilómetro recorrido y el número de pasajeros transportados", puntualizaron.Aclararon que el informe técnico se realizó contra una tarifa plana que es del año pasado y no contaron con el estudio de costos correspondiente en virtud del cual se fijó la misma.Al explayarse sobre el tema, los especialistas subrayaron que la mayor incidencia en la fijación de la tarifa fue determinada por el valor del combustible en el último año, que pasó de 6 pesos el litro gasoil, en el mes de diciembre de 2016, a 8, 27 pesos, en enero del año en curso, con el consecuente impacto directo en el costo de la prestación del servicio.Respecto a la variación salarial experimentada en el año calendario tomado como marco de referencia para el estudio (marzo 2016 ? marzo 2017), esta fue del 37 por ciento, aclarando que aún resta contabilizar el monto de los salarios a acordar en la paritaria del sector para el corriente año, que de acuerdo a lo solicitado por la representación gremial no sería inferior al 30 por ciento.Por otra parte remarcaron que otro de los incrementos más significativos se dio en el valor de las unidades motrices, que varió en función de la cotización del dólar que pasó de 9 a 16 pesos.Los analistas coincidieron que el factor más significativo en los costos de explotación responde al rubro personal, que representa el 55 por ciento del componente tarifario.Con relación a los subsidios que otorga mensualmente a las empresas concesionarias la Secretaría de Transporte de la Nación, este se destina únicamente al pago de salarios al personal, no abarcando ningún otro componente en materia de costos que debe ser absorbido vía tarifa.El monto anual de los subsidios percibidos por las firmas prestatarias del servicio de colectivos en Paraná durante el año 2016, según informaron, ascendió a la cifra de 176 millones 102 mil 40 pesos con 76 centavos.Otros datos aportados durante la exposición de los analistas en costos posibilitó conocer que "las empresas transportan 300 mil pasajeros por mes en la ciudad de Paraná".Del intercambio de opiniones y consultas entre estos y los concejales presentes, permitió establecer que el boleto estudiantil gratuito y universal de los niveles primarios y secundarios, es subsidiado por la Municipalidad que en el Presupuesto del presente ejercicio fiscal ha asignado una partida del orden de los 5 millones de pesos.En tanto la Tarifa Plana subsidia los descuentos de los boletos obrero, jubilados, estudiantil terciario y universitario.En el marco del debate que generó el tratamiento del tema en el recinto, legisladores de las distintas bancadas fijaron su posición en torno a la prestación de dicho servicio público en la capital entrerriana.La titular del bloque del Frente para la Victoria, Cristina Sosa, tras reconocer la presencia de los técnicos especialistas, remarcó: "Los integrantes de esta bancada estamos aquí para defender los intereses de los ciudadanos y no de las empresas".Reiteró lo ya manifestado en sesiones donde se analizó el Marco Regulatorio y la aprobación del Pliego de Condiciones para el llamado a licitación de una nueva concesión, que estos "fueron hechos a medida para que continuaran las mismas empresas"."Esta concesión tiene nombre y apellido", aseveró la edila, y agregó: "No ha cambiado nada, hemos retrocedido; las empresas aparecen en este órgano de control y monitoreo como juez y parte y este aumento de tarifas se cerró entre gallos y medianoche".El concejal Emanuel Gainza replicó las afirmaciones de la legisladora preopinante, resaltando que "es la primera vez en más de diez años que para determinar un aumento en el cuadro tarifario del transporte automotor de pasajeros en colectivos se da un fundamento técnico en el recinto del Concejo Deliberante".En este marco, rescató que fue la actual gestión de gobierno "la que repuso al Concejo Deliberante la potestad de fijar las tarifas"."Hoy, en el Marco Regulatorio para este servicio que aprobó este cuerpo, en virtud a una iniciativa de esta gestión, contamos con un órgano de control y monitoreo en el cual tienen representación todas las expresiones políticas que conforman este cuerpo, que antes no existía", añadió el legislador.La presidente del bloque Frente Renovador, Silvina Fadel, también agradeció la presencia y el informe brindado por los especialistas en costos en torno al nuevo cuadro tarifario."Celebro que esto ocurra, ya que la presencia de ustedes permite que la ciudadanía de Paraná se entere cómo y de dónde surge el valor del boleto", afirmó dirigiéndose a los expositores, y manifestó su esperanza para que "éste sea solo el comienzo de una positiva práctica política, que continúe a través del tiempo".En la sesión ingresó una nota firmada por la presidente del bloque del Frente para la Victoria, Cristina Sosa, nominando al contador Carlos Maizterrena como especialista en costos en representación de la mencionada bancada, para integrar el Órgano de Control y Monitoreo del Sistema Integral del Transporte Urbano de Pasajeros.La viceintendente y presidente del Concejo Deliberante Paraná, Josefina Etienot, anunció que, mediante decreto del Departamento Ejecutivo Municipal, Sergio Varisco convocó a sesión extraordinaria del cuerpo legislativo para el próximo lunes 29 de mayo, a los efectos que éste trate el proyecto de ordenanza que fija el nuevo cuadro tarifario para el transporte automotor de pasajeros en la ciudad de Paraná.Etienot indicó que el horario del inicio del plenario se fijó para el mediodía de esa jornada.En el espacio del instituto "Voz y Opinión Ciudadana" del parlamento municipal expusieron representantes del Sindicato de Choferes de Remises, quienes presentaron un anteproyecto modificando la ordenanza N° 7635, que regula la actividad del servicio de transporte de pasajeros en remises en esta capital.Su secretario general, Sergio Saavedra, explicó: "En la práctica lo que proponemos es algo que se da actualmente en la prestación de nuestro servicio, como eliminar la prohibición de levantar pasajeros en la calle, habilitar que los coches puedan incorporar publicidad, y lo más importante para nosotros como sindicato es la regularización de la situación laboral de los choferes".Calificó de "falaz la afirmación de que el remís hace el trabajo del taxi", y puntualizó: "Quienes tenemos algunos años en esta actividad, sabemos lo que era el servicio de taxis antes de la llegada del remís, que vino a prestar en la ciudad un servicio nuevo que ésta no tenía y hoy, sí, los taxis están haciendo el trabajo del remís"."Para nosotros el taxi y el remís no tienen grandes diferencias, el servicio es el mismo, los trabajadores son los mismos", sostuvo, y puso como ejemplo que el actual secretario del Sindicato de Taxis local "arrancó en el año 90 trabajando en una empresa de remises", e indicó: "No veo por qué esta confrontación, que entre los trabajadores no existe".En este marco, Saavedra concluyó: "Estimamos que el servicio de ambos es el mismo, todos trabajamos, antes de la llegada del remís había 150 taxis, y hoy somos 1500 coches entre taxis y remises, todos vivimos de ellos".