Vecinos de Alvear cortaron Ruta 11 en reclamo de obras para el pueblo

Vecinos de Pueblo General Alvear realizaron cortes intermitentes sobre la Ruta Provincial 11, en el acceso a la localidad, en reclamo de obras de mejoramiento para el pueblo. Las críticas apuntaron a la gestión que encabeza Marina Meccia."Estamos con la iluminaria y los caminos en mal estado. No hay plazas ni juegos para los niños", argumentó una vecina que impulsó el reclamo, Marcela Kapp.Otro de los ítems a los que refirió la manifestación tuvo que ver con el servicio de agua potable: "Se nos niega el agua. Pasamos días enteros con el servicio cortado, hay gente que tiene la intención de pagarla y el servicio se le niega", denunció la mujer."Todas las iniciativas que queremos hacer para mejorar el pueblo, la Presidente de la Junta las niega, no se puede dialogar con ella, no quiere, no da respuestas", subrayó Kapp."No vamos a parar hasta tener una respuesta", sentenció la vecina de Pueblo General Alvear. "Estamos cansados", concluyó.trató de comunicarse con Marina Meccia, pero los intentos fueron infructuosos.Según argumentaron los vecinos, otro de los reclamos apunta a que la Presidente de la Junta les niega el uso de una cancha de fútbol para la práctica del deporte y encuentros de la Liga de Las Aldeas.Los ciudadanos dieron a conocer sus disconformidades por el estado en el que se encuentra el pueblo, y pidieron a viva voz, poder elegir a sus representantes.Si no obtienen respuestas a sus reclamos, la semana próxima realizarán otro corte al tránsito vehicular, pero con quema de cubiertas.La situación se pondría más tensa debido a que el corte produciría muchos inconvenientes para la circulación entre Paraná y Diamante, publicó