AGMER no aceptó la oferta salarial y exige "una propuesta superadora"

Reunido en la ciudad de Concepción del Uruguay, el CLXXVIII Congreso Extraordinario de AGMER resolvió rechazar la última propuesta salarial del gobierno provincial, ya que la consideran "insuficiente", al tiempo que emplazan a las autoridades "a presentar una propuesta superadora y a pagar las deudas pendientes al día miércoles 10 de mayo".



Según indicaron desde el gremio, la mayoría de los mandatos departamentales señalaron lo "insuficiente en porcentuales e integralidad de la propuesta", y el carácter "no acumulativo" de lo propuesto.



Asimismo, señalaron que, en caso de no haber respuestas, el paro de 24 horas en suspenso será ejecutado el jueves 11 de mayo, en caso de no haber respuestas al pedido de nueva oferta salarial.



Los puntos resueltos por el Congreso de AGMER:



- No aceptar la propuesta del gobierno provincial por insuficiente, seguir negociando, emplazando al gobierno provincial a presentar una propuesta superadora y a pagar las deudas pendientes al día miércoles 10 de mayo;



- Mantener la Carpa Blanca docente frente a Casa de Gobierno, las acciones departamentales emprendidas y el paro de 24 hs. en suspenso, a ejecutarse el jueves 11 de mayo en caso de no haber respuestas;



- Demandar que, visto la incapacidad del nuevo sistema de liquidaciones para dar cuenta de la dinámica y diversidad de códigos de liquidación de haberes docentes, se vuelva al sistema y/o criterios, del sistema anterior;



- Convocar a una jornada provincial de asambleas escolares de 2 horas por turno para el día viernes 12 de mayo;



- Repudiar el 2 x 1 aprobado en fallo dividido por la Corte Suprema de Justicia para delitos de lesa humanidad;



- Ratificar las declaraciones y demandas de las sesiones previas de este Congreso Extraordinario;



- Congreso en cuarto intermedio no más allá del martes 16 de mayo.