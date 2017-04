Busti: "Lo que me queda en el carretel lo pondré a disposición del peronismo"

Este sábado se desarrolla en las instalaciones del Club Palma Juniors de Paraná, el plenario provincial del Frente Entrerriano Federal (FEF). Participan dirigentes y militantes de los 17 departamentos de la provincia de Entre Ríos.El ex gobernador y principal referente del sector, Jorge Busti, indicó aque se avanza en la creación "de un Frente Justicialista o Peronista en la provincia", para participar de las primarias del 13 de agosto.Debaten e intercambian ideas de cara a las elecciones legislativas de este año. Además, buscan avanzar en la construcción de un frente electoral que propicia el gobernador, Gustavo Bordet.Busti entiende que este FrenteLa intención del Frente será "fortalecer el peronismo y el gobierno provincial". En este sentido Busti entendió queA su vez, Busto mostró su compromiso con la propuesta de cara a las próximas elecciones: "Lo que me queda en el carretel lo pondré a disposición del peronismo".El ex gobernador puso relevancia en que en el plenario provincial del Frente Entrerriano Federal,Y acotó: "Se trata del peronismo que está a la intemperie, en el sol, la lluvia; que se ha mantenido con fe a pesar de las vicisitudes, la precarización laboral. Se trata de la gente que trabaja en una empresa privada, quiénes están con el miedo de perder su trabajo, los pequeños comercios que no aguantan más la presión impositiva. Ese es el peronismo que representamos nosotros".