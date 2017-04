Juárez: "No integro lista con Blázquez, avergüenzan sus mañas de vieja política"

Cristian Juárez, de Federal, desmintió categóricamente que integre la lista que Blázquez difunde en el marco de la interna del PRO en Entre Ríos y dijo: "Lamento mucho que esta persona pretenda confundir a los vecinos y me avergüenzan sus mañas de la vieja política. Sabemos que tiene dificultades con la transparencia, pero esperábamos un poco más de alguien que promete ser nuevo y distinto", dijo Juárez que supo por los medios que lo involucran en la lista que pregona el ex representante de artistas.



"Blázquez, después de los escándalos que protagonizó con mediáticos y que aún se pueden leer en la red, y de las denuncias que tuvo ante la Justicia, debería saber que la mentira tiene patas cortas", dijo Juárez.



Y, completó: "El Pro en Entre Ríos ha sido capaz de construir una fuerza nueva, con jóvenes dirigentes, con vecinos comprometidos que se animaron a dar el salto a la política y esperamos que quienes aspiren a conducirlo estén a la altura de las circunstancias. La puja política tiene que ser constructiva, honesta y hacia adelante. Blázquez está lejos de cualquiera de estas metas", dijo Juárez.



Finalmente, el joven de Federal pidió al representante que se rectifique. "Esperamos que entienda la diferencia que hay entre el espectáculo y la política. No estamos vendiendo una función. Estamos trabajando por el presente y el futuro del país y la provincia. Y la diferencia, es clara y los oportunistas ya deberían haberla entendido", concluyó.