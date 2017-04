Trabajadores de Personas Jurídicas protestaron en la Secretaría de Justicia

Trabajadores de la Dirección de Personas Jurídicas se movilizaron hasta la Secretaría provincial de Justicia, Seguridad y DDHH en reclamo de mejores condiciones laborares, registró. Tras el reclamo, serán recibidos este miércoles a las 10 por el secretario de la repartición, Dr. Martín Uranga."Veníamos con retención de servicios incorporando mayor cantidad de horas para que realmente se escuchen los reclamos de los trabajadores. Las autoridades han hecho silencio y no han convocado a ninguna reunión", argumentó ante, Carina Domínguez, secretaria gremial de UPCN.Es que según explicó, los reclamos datan de años "con promesas con respecto a las condiciones laborales y salariales de los trabajadores". "Nunca hubo ningún tipo de soluciones", sentenció Domínguez.En la oportunidad, la sindicalista advirtió que si no hay respuestas en forma urgente, se profundizarán las acciones gremiales, incluso, llegarán a cortar el tránsito vehicular sobre calle Gualeguaychú frente a la sede de Personería Jurídica.Reclaman por un nuevo espacio físico, fundamentalmente, el Archivo de la Dirección, "porque está colapsado y no hay posibilidades de trabajar de esa manera". Además, "la cantidad de personal es muy escasa y se han incrementado todas las tareas, más lo que significa la prestación del servicio, el cual no es brindado como se debe en una dirección de importancia".La vocera de UPCN exigió "que se termine con el proceso de licitación y se le dé un lugar adecuado a los trabajadores, que se revea toda la situación porque no hay quién limpie, los lugares están deteriorados, los trabajadores enferman, se forma un circulo progresivo y nadie le presta suficiente importancia al tema".La Dirección de Personas Jurídicas se ocupa de controlar y fiscalizar las entidades civiles y comerciales de toda la provincia. Se desempeñan en la repartición, 22 trabajadores.