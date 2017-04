Protesta por tiempo indeterminado en la Dirección de Personas Jurídicas

"Desde hace unos días estamos con retención de servicios y se ha incrementado en el transcurso de la semana porqueCarina Domínguez y recordó que "el año pasado ya se habían implementado medidas de fuerza con el fin de solucionar problemas importantes de la DPJ en relación a las condiciones laborales".La medida de fuerza que comenzó hace unos días en la DPJ, obedece a "las cuestiones salariales y otras que no fueron solucionadas en la paritaria, pero puntualmente, rEn referencia a una solución del conflicto en la Dirección de Personas Jurídicas, la Secretaria Gremial de UPCN, sostuvo que "se espera que al organismo se le dé la importancia que corresponde y esto significa, una serie de resoluciones que se vienen dilatando en el tiempo", remarcó Domínguez ay por eso no pueden dar las respuestas adecuadas".Entre otros de los reclamos, la secretaria gremial recordó que "las condiciones edilicias son muy desfavorables y"El archivo está colapsado, nos inundamos cada vez que llueve, no hay servicio de limpieza, tenemos matafuegos vencidos y no contamos con salida de emergencia", explicó el delegado Claudio Guzmán al describir la situación de la sede de la Dirección de Personas Jurídicas.Asimismo, anticipó que van a seguir con la medida de fuerza "por tiempo indeterminado.