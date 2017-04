Muerte en el ascensor del San Martín: "No voy a hacer juicio de valor"

La semana pasada, y luego de estar siete días desaparecido, Walter Ignacio Guillén, de 66 años, fue hallado en el hueco de uno de los ascensores del hospital San Martín, donde estaba internado y había sido visto por última vez la madrugada del 30 de marzo pasado.El hallazgo se concretó luego de que los empleados del principal nosocomio entrerriano percibieran un fuerte olor nauseabundo que provenía del subsuelo. Tras la intervención policial se confirmó la lamentable noticia.Vale recordar que el funcionamiento de los elevadores del hospital San Martín siempre fue materia de la batería de reclamos de parte de los trabajadores del nosocomio.Sobre la trágica muerte del paciente Guillén, el ministro de Salud de Entre Ríos, Ariel De la Rosa dijo aque fue un hecho "atípico" y señaló que la viuda del hombre "tiene todo su derecho" a iniciar acciones legales contra el nosocomio, tal como lo adelantó a este medio En tal sentido, recordó que "hay un fiscal que está a cargo de la investigación para saber cómo y en qué circunstancia ocurrió el deceso del señor Guillén".Consultado por los resultados de la autopsia , que dan cuenta que el paciente del San Martín murió por una fractura de cráneo, De la Rosa anunció que no hará "juicios de valor porque la justicia está interviniendo como corresponde"; y pidió a las autoridades "de nuestro poder judicial la mayor celeridad para el esclarecimiento de este hecho que realmente es luctuoso para nosotros, porque no es una situación común, sino atípica y la familia merece el respeto por la pérdida de un ser querido. Sería muy irresponsable si opinara sobre alguna teoría o hiciera algún tipo de juicio de valor sobre la situación por respeto a la familia y a la justicia que está actuando, son ellos los que deben opinar de esto".Paso seguido, el funcionario provincial dijo que mantuvo contacto con Ramona Estela Machado, viuda de Guillén, a quien "le expresamos toda nuestra solidaridad y colaboración para que el tema se esclarezca lo antes posible".Finalmente y sobre el funcionamiento de los elevadores, De la Rosa destacó que "el hecho ocurrió el 30 o 31 de marzo y el día 25 la empresa responsable del mantenimiento de los ascensores hizo el control obligatorio, que se exige por ordenanza municipal, y no informó ningún tipo de fallas. Después será materia de análisis del fiscal y el juez".