"Motochorros": La Legislatura provincial debe decidir si adhiere a la medida

La Legislatura de la Provincia de Entre Ríos deberá decidir si adhiere o no, a la modificación de la Ley Nacional de Tránsito (Ley 24.449) luego de que el Poder Ejecutivo Nacional introdujera la obligación de que los motociclistas usen chalecos reflectantes con el número de dominio del vehículo impreso en el mismo y también en los laterales del casco.El decreto 171/2017 comenzará a regir el 15 de junio, al menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la Provincia de Buenos Aires y en otros distritos que adhieran.La medida se relaciona con la seguridad y no con el tránsito ya que pretende evitar actos delictivos como robos y arrebatos y poder identificar a quienes viajen en el vehículo, publicóA pesar de que todavía no tiene vigencia en Entre Ríos, la norma ha provocado rechazo entre grupos de usuarios de motocicletas y han convocado a una marcha en nuestra ciudad para el domingo."Si es una medida que contribuirá a disminuir la delincuencia, nos viene bien", consideró Rubén Amaya, secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad.Subrayó que para que se aplique en Entre Ríos, la Legislatura debe adherir a la norma y recordó que en el Artículo 2º se establece: "Son autoridades de aplicación y comprobación de las normas contenidas en esta ley los organismos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que determinen las respectivas jurisdicciones que adhieran a ésta"."Cualquier medida que ayude a disminuir el número de delitos nos viene bien. Aunque en Paraná no es un problema tan grave como en Buenos Aires o conurbano, existe como problema", señaló.Consideró después que sólo se sabrá si la medida es efectiva a partir de su aplicación y la evaluación de los resultados."Algo había que hacer, porque frente a un problema lo peor es no hacer nada ?razonó- Después, en base a la observación empírica evaluaremos si sirve o no"."Por eso ?continuó- cualquier medida que signifique disminuir el índice de inseguridad es bienvenida. Así se evite un robo, 10 o mil, con uno solo ya está pagado. El problema se está enfrentando, bien o mal, nos guste o no, pero algo había que hacer y se está haciendo".Paraná tiene un parque de motovehículos muy importante. Se calcula que circulan alrededor de 80.000 motos, sumando las que ingresan desde Oro Verde, Colonia Avellaneda o San Benito.En los últimos años se han implementado en Paraná medidas de control y nuevas exigencias hacia los motociclistas."Paraná ha sido pionera en la implementación de medidas en relación a las motos. Estamos mucho mejor que Santa Fe, con respecto al tránsito de motos. La ciudad no tenía establecido el estacionamiento de motos en el centro. Estamos otorgando más lugares de estacionamiento en el centro, más lugares permitidos para estacionar motos, los vamos actualizando. Las motos son una realidad innegable y como tal hay que tratarlas", estimó."Ahora hemos empezado a secuestrar motos, porque antes la Municipalidad no secuestraba motos sino que lo hacía solo la policía. Tenemos que ser responsables y no negar la realidad. Cada vez hay más motos, y los motociclistas son más infractores que los automovilistas y por eso los controles deben ser mayores", concluyó.El decreto 171/2017, publicado en el Boletín Oficial estipula lo siguiente:Se prohibirá la circulación de dos personas -sin importar el sexo- en determinadas zonas y franjas horarias. Los responsables de seguridad de cada provincia tendrán a su cargo el diseño para que se cumpla con esta norma.Los motociclistas estarán obligados a utilizar chalecos refractarios donde esté inscripto el dominio del rodado. También deberán llevarlo en los cascos.Los acompañantes también deberán usar esos elementos identificatorios para que puedan circular por los lugares y horarios permitidos.Las estaciones de servicio no podrán vender combustibles a los motociclistas que no cumplan con estas normas.Se dará un tiempo para que las motos de menores cilindradas sean registradas.