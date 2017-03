"Las personas no se patentan": Motociclistas se movilizan contra la nueva norma

, desde cuando será obligatoria "la identificación de dominio del motovehículo, adherida en letras y números reflectantes, sin que coincida con el color de fondo del casco".Al respecto, Héctor Rivero, uno de los impulsores, indicó al programa El Despertador de Elonce TV que tenían pensado sumarse a la marcha organizada a nivel nacional, convocada para este miércoles a partir de las 17.30 bajo la consigna "Las personas no se patentan". Sin embargo,Rivero dejó en claro que la manifestación"Estamos en contra de una medida que nos afecta", puntualizó.- Se prohibirá la circulación de dos personas -sin importar el sexo- en determinadas zonas y franjas horarias. Los responsables de seguridad de cada provincia tendrán a su cargo el diseño para que se cumpla con esta norma.- Los motociclistas estarán obligados a utilizar chalecos refractarios donde esté inscripto el dominio del rodado. También deberán llevarlo en los cascos.- Los acompañantes también deberán usar esos elementos identificatorios para que puedan circular por los lugares y horarios permitidos.- Las estaciones de servicio no podrán vender combustibles a los motociclistas que no cumplan con estas normas.- Se dará un tiempo para que las motos de menores cilindradas sean registradas.