Sturzenegger admitió que "se vienen meses delicados en materia de inflación"

El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, aseguró este jueves que la inflación "tiene los días contados", si se mantiene el equilibrio en el mercado monetario.



Reconoció no obstante que "se vienen tres meses más delicados en materia de inflación", por lo que la entidad "no ve margen alguno para relajar la política monetaria". Y agregó: "Hemos avanzado a paso firme en un proceso de desinflación, sin usar como atajo el tipo de cambio".



En cuanto a las negociaciones paritarias, remarcó que las mismas se "están llevando adelante con un foco claro en las metas de inflación" y planteó que, igualmente, "un aumento salarial levemente por encima de la banda inflacionaria no compromete su cumplimiento".



Según el funcionario, "lo relevante para combatir la inflación es construir un esquema donde oferta y demanda del dinero puedan equilibrarse. Sin desequilibrios en el mercado monetario, la inflación tiene los días contados".



"Es desde este entendimiento que puede explicarse la baja de la inflación que ya ocurrió el año pasado", sostuvo Sturzenegger, en el marco de un almuerzo organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).



Por otra parte, el presidente de la autoridad monetaria indicó que no existe un atraso cambiario, puesto que si se compara la evolución del dólar respecto de otras divisas, como el real brasileño, el peso argentino no se apreció respecto de las monedas de los principales socios comerciales.



Por ello, advirtió que hay que analizar la dinámica del "tipo de cambio real" y del "tipo de cambio multilateral" y no solo el precio del dólar para verificar si existe un atraso en la paridad cambiaria. Aclaró que el tipo de cambio "no es un ancla de nada para el BCRA, ni será manipulado adrede".



"Me sorprende los que piensan que sólo se puede desinflar apreciando el tipo de cambio", analizó y remarcó que la suba en el valor de los bonos en pesos refleja la expectativa de una baja en la inflación.