Denuncia contra Mizawak: Suspenden la reunión de comisión de Juicio Político

Para este miércoles a mediodía, estaba convocada la reunión de la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados para emitir el dictamen respecto de la denuncia por mal desempeño, contra la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak. En tanto, a las 19, está programada la sesión en el pleno de la cámara baja.Pero este mediodía, se conoció que la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político, que preside Diego Lara, suspendió la reunión prevista. En tanto, a las 19, será la sesión y de esta manera, habrá dos dictámenes respecto al pedido de juicio político a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak.Si bien estaba prevista la reunión de comisión que definiría el dictamen sobre el pedido de juicio político a Mizawak, a último momento, se comunicó oficialmente, que la misma fue suspendida. No obstante, sigue firme la sesión para esta tarde a las 19, donde se definirá si se da curso o no al pedido.Según se pudo saber, hay un dictamen por mayoría del Frente para la Victoria que rechaza las causales del pedido de juicio político y otro dictamen por la minoría, de Cambiemos, que fundamentaría que la denuncia tiene sustento.Llamativamente, horas antes de la reunión, se conoció un comunicado del titular de la Comisión de Juicio Político, el abogado y diputado Diego Lara, quien realizó declaraciones en las que afirmaba que "el despliegue de pruebas que existió en esta investigación no registra antecedentes en ningún pedido de Juicio Político en nuestra Provincia. Se aportaron y produjeron pruebas en más de 2130 fojas, cada una de las cuales fue analizada minuciosamente por los miembros de nuestro bloque que integramos la Comisión".