Juicio político: Lara aseguró que no hay pruebas para acusar a Mizawak

Política Diputados definen hoy sobre el pedido de juicio político a Mizawak

"De las pruebas arrimadas se desprende la falsedad de gran parte de las declaraciones vertidas por (Carlos) Chiara Díaz", dijo el legislador, a horas de la sesión que tratará el pedido de juicio político y adelantando, de este modo, la posición del bloque del FpVEl titular de la Comisión de Juicio Político destacó que "el despliegue de pruebas que existió en esta investigación no registra antecedentes en ningún pedido de Juicio Político en nuestra Provincia. Se aportaron y produjeron pruebas en más de 2130 fojas, cada una de las cuales fue analizada minuciosamente por los miembros de nuestro bloque que integramos la Comisión".Asimismo aseguró que "absolutamente todos los oficios que se libraron, incluso los ampliatorios pedidos por el bloque de Cambiemos, fueron debidamente contestados, como así también prestaron su declaración testimonial los cuatro vocales del STJ".En este punto, reconoció "la predisposición y diligencia que ha tenido el vicepresidente del STJ, Bernardo Salduna, quien cruzándose casi día por medio a Casa de Gobierno a la sede de la Comisiones, nos traía los informes y documentación que iba recabando, en cumplimiento de todos los oficios que se solicitaron"., es más, de las pruebas arrimadas se desprende la falsedad de gran parte de las declaraciones vertidas por Chiara Díaz al momento de ejercer su defensa ante esta comisión en el Juicio Político que se le sigue, y que lamentablemente fueron el basamento casi exclusivo de la denuncia a la Presidenta del STJ".Entre las razones que motivaron la denuncia de un grupo de abogados se encontraba los, los motivos invocados para ausentarse de la jurisdicción realmente existieron, mientras que en el caso de Chiara Díaz se comprobó que se invocaban razones por ejemplo de ausentarse por cuestiones inherentes a la vocalía, con percepción de viáticos y gastos de traslado y en verdad el vocal iba a dar clases o realizar cuestiones personales, siendo esto un patrón de conductas a lo largo de más de diez años", diferenció, para asegurar que "este caso no se parece ni de lejos al de Chiara Díaz"., yo viaje en forma personal, acompañado por el Diputado Esteban Vitor, y nos reunimos con el Director General de la Inspección General de Justicia para solicitarle la urgente respuesta de todos y cada uno de los datos de las sociedades denunciadas por los que presentaron el pedido de juicio político, como asimismo por los integrantes del Bloque Cambiemos que en la comisión ampliaron el objeto de la investigación, corriendo incluso nosotros el riesgo de violentar el derecho de defensa de la denunciada.y no integraba el directorio al momento de asumir su presidencia, aspecto que no acarrea incompatibilidad alguna y además quedo probado que la mencionada empresa jamás contrato con el estado", detalló Lara., los que tildaron de sobresueldos en la denuncia. Ha surgido de toda esta investigación, y principalmente de los informes de todos los organismos de control del Estado, quepor las sucesivas presidencias del Tribunal de Cuentas", dijo el presidente de la comisión.También entendió que: "De aceptar la postura de los denunciantes y del bloque Cambiemos que a esta altura, parecieran ser lo mismo, caeríamos en el absurdo de un reproche de responsabilidad política no solo a los nueve integrantes del STJ sino también a todos los organismos de control del estado incluso el propio tribunal de cuentas con sus diferentes Presidentes a lo largo de los últimos 6 años"."Desde el bloque de Cambiemos se estaría trabajando en un dictamen acusatorio y se dice que sí no avanza el Juicio Político a Mizawak el bloque de Senadores de Cambiemos absolvería a Chiara Díaz", sostuvo."Si lo que pretenden es dejar liberado otro lugar en el STJ, jugando a una suerte de cambio de figuritas como por ahí se dice, esto dejaría muy mal parada nuestra labor legislativa en esta Comisión; no es posible acusar por el solo hecho de acusar con intenciones políticas sin respaldo probatorio de ninguna naturaleza y sin ningún interés por el real esclarecimiento de la verdad", opinó el diputado y amplió: "Podemos hacer declaraciones resonantes, pero las mismas deben estar necesariamente respaldadas en el resultado de la actividad probatoria, y puedo decir que los miembros de nuestro bloque que integran esta Comisión ha procedido con suma dedicación, solvencia técnica y respeto por el debido proceso al igual que se hizo en el caso de Chiara Díaz. Como poder legislativo y Comisión de investigación debemos ser sumamente cuidadosos, respetuosos de la institucionalidad y sumamente responsables a la hora de intervenir en este tipo de procesos excepcionales que la Constitución nos establece".Finalmente afirmó: "Entendemos que a las resultas de esta investigaciónque avalan sus dichos, por eso en verdad no se cuales pueden llegar a ser los argumentos y pruebas en que se basen algunos miembros de la comisión para emitir un dictamen acusatorio". (APF)