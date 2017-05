Buscan al conductor del auto que atropelló a motociclista y se fugó

Mónica Truffe, de 47 años, fue atropellada en la noche del jueves, en Acceso a San Benito. Una testigo que se acercó a socorrer a la víctima indicó aque el automóvil "chocó a la mujer en moto, primero frenó, aunque luego se dio a la fuga". Detalló que se trató de un Peugeot 504, de color bordó, con vidrios polarizados".Truffe circulaba con casco y tenía luces reglamentarias.Vanina Cardozo es la hija de Truffe, "No tenemos datos fehacientes de lo sucedido, solo lo que dijo la testigo a Canal Once. Mi madre cuando es chocada, pierde la conciencia", aseveró.Asimismo expresó que su madre fue dada de alta, anoche, aunque debieron realizarse "ocho puntos en la cabeza, tiene un drenaje, rodilla y brazos raspados. Fue arrastrada por esta persona que no sabemos si es varón o mujer". Truffe "comenzó con curaciones, ha estado con mareos, pero hay que esperar cómo evoluciona".Cardozo agradeció a las personas que la socorrieron."Llevaba dos cascos, uno puesto y el otro era para mi hermana, a la que iba a buscar", aseguró.Asimismo brindó un número de teléfono por cualquier información: 154 464795.