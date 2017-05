Prorrogaron la prisión preventiva al hombre acusado de quemar a su amante

En audiencia desarrollada este lunes por la mañana, la Justicia de Concepción del Uruguay dispuso mantener la prisión preventiva del hombre acusado de haber intentado asesinar a su amante quemándola con alcohol.Se trata de Alberto Rene Rodríguez de 46 años de edad, representado por el abogado penalista, José Esteban Ostolaza, a quien se le imputa el delito de "Homicidio agravado por la violencia de género, en grado de tentativa", en perjuicio de Sonia Mabel Satto, con quien tenía una relación de pareja.El martes 9 del corriente se realizó la reconstrucción de lo sucedido, en base a las narraciones del acusado, con la presencia de la doctora Melisa Ríos, acompañada por el médico forense de la ciudad de Paraná, doctor Walter Daniel Aguirre, el forense de Tribunales de Concepción del Uruguay, doctor Siemens, peritos de Criminalística e Investigaciones de la Departamental Uruguay y perito de siniestros, del Cuerpo de Bomberos Zapadores de Concordia.Vencidos los plazos de la medida tomada oportunamente, la fiscal Ríos pidió la prórroga de la prisión preventiva, destacando que no dejó conforme la declaración de Rodríguez en la reconstrucción, señalando que este sería un hombre con antecedentes violentos.La fiscal, luego de narrar lo supuestamente sucedido esa noche, confirmó queLa doctora Ríos, consideró que hay riesgo de fuga y entorpecimiento, ya que Rodríguez intentó ocultarse y el tiempo que permaneció en esa situación, perjudicó la investigación, considerando además muy extraño que las ropas y elementos vinculados al hecho, no fueran hallados en el auto de la víctima, pese a que el acusado dijo que se las había llevado Satto.Por todo esto pidió la prórroga de la prisión preventiva por 20 días, a lo que el defensor se opuso rotundamente, señalando que la Sonia Mabel Satto era también violento y recordó que tenía antecedentes de intento de suicidio, asegurando que esta había dejado el tratamiento, al tiempo que agregó queEl doctor José Ostolaza, afirmó que no hay riesgo de entorpecimiento, ni de fuga y que su cliente se entregó voluntariamente, por lo que solicitó que este recuperara su libertad o que permaneciera bajo custodia de una hermana, la cual estuvo presente en audiencia, siendo entrevistada por la jueza de Garantías, doctora Evangelina Bruzzo.Pese a los esfuerzos del defensor, la doctora Bruzzo, no hizo lugar a su requerimiento y dispuso la prisión preventiva de Rodríguez, por el plazo solicitado por la fiscal, por lo que el defensor particular adelantó que apelará la medida y motivó la misma para acelerar los plazos, tras lo cual la jueza confirmó que se notificará a la Cámara y dio por finalizada la audiencia.