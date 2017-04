Identificaron a mujer hallada sin vida en baldío: su familia reconoció el cuerpo

Policiales Encontraron el cuerpo de una joven en un baldío

Rocío Santa Cruz confirmó por Aire de Santa Fe que el cuerpo de una joven que fue hallado este viernes por la mañana en Formosa y Blas Parera corresponde a su hermana, Malvina Noelia Santa Cruz, de 35 años."Había otra familia que también estaba reclamando a una chica. Así que nos citaron a las dos familias para el reconocimiento. Y sí, lamentablemente es mi hermana" confirmó la joven y agregó que "le hicieron la primera autopsia, y lo que nos pudieron decir hasta ahora es que fue un golpe en la cabeza lo que le quitó la vida"."Mi hermana tenía una historia muy difícil. En su primera pareja fue víctima de violencia de género y en 2007 el papá de sus hijas mató a las nenas. Después se mató él. Ella estuvo muy mal, tuvo dos intentos de suicidio. Anduvo muy, muy mal", relató la joven.Rocío hizo referencia al homicidio de Ludmila y Micaela Sandoval, de 4 y 8 años, ocurrido en octubre de 2007. En aquella ocasión, Malvina se había separado de su pareja por la violencia extrema a la que eran sometidas ellas y sus hijas. Denunció la situación y pidió protección para las criaturas pero ninguna institución intervino. Jorge Miguel Ángel Sandoval aprovechó una de las visitas que hacía a sus hijas luego de la separación para dispararles y asesinarlas mientras dormían. Escapó, pero al verse rodeado por la Policía, se quitó la vida. Malvina tenía por aquel entonces 25 años. No volvió a tener hijos."Nosotros le estábamos haciendo un seguimiento. La acompañamos a hacerse análisis y estudios al hospital. Pero durante mucho tiempo ella vivió muy lejos de casa, en Nuevo Horizonte, y nosotros acá en Santa Rosa de Lima no teníamos manera de estar con ella. Ahora hace cuatro meses se había venido a vivir a Barranquitas y ahí sí, estábamos más cerca de ella, le hacíamos un seguimiento, venía a comer a mi casa", añadió Rocío.La entrevistada sostuvo que desde la familia no saben si la actual pareja de Malvina está vinculada a la muerte."Hay que seguir adelante. Nosotros somos muchos hermanos y tenemos a mis papás, que son los más afectados por esta situación. Tenemos que seguir para sostenerlos a ellos. Nosotros somos jóvenes y tenemos nuestras familias, tenemos motivos para vivir, pero mis papás son grandes y están enfermos", concluyó Rocío.Fuente: Aire de Santa Fe.