Encontraron el cuerpo de una joven en un baldío

El cuerpo sin vida de una mujer fue hallado este viernes por la mañana en un descampado de Blas Parera y pasaje Formosa, en la zona norte de la ciudad.



Un operario que se encontraba trabajando en la zona mencionada fue quien al alejarse unos metros de la obra se topó con la espantosa escena.



Detrás de un montículo de tierra y junto a la pared lateral de un galpón, el trabajador observó que había una mujer, la que yacía tendida entre unos pastizales. La infortunada estaba boca abajo y algunas de sus ropas estaban violentadas.



En medio del estupor, el hombre narró lo acontecido a sus compañeros y de inmediato comunicaron la novedad al 911.



Poco después, llegaron a la zona agentes policiales de distintas secciones, autoridades y personal de la Policía De Investigaciones (PDI), los que dieron inicio a sus labores, ante la atenta mirada de los vecinos de barrio Santa Marta y curiosos.



A golpes



Las primeras versiones dan cuenta de que, en principio, no se habrían advertido heridas de arma de fuego ni de arma blanca en el cuerpo de la víctima.



Dicho esto cobró fuerza la hipótesis de que la mujer haya sido ultimada a golpes. En este sentido los pesquisas no pasaron por alto una piedra que estaba junto al cuerpo y que podría ser el elemento que se utilizó para la agresión.



Pedido de paradero



En cuanto a la identidad de la víctima, el fiscal regional, Jorge Nessier, confirmó que ya se ha ordenado la realización de estudios dactiloscópicos pertinentes.



No obstante, no se descarta que el caso guarde relación con el de una mujer, oriunda de barrio Barranquitas, y de la que se carecía de noticias desde hace algunas horas.



Un poco antes del mediodía, los Bomberos Zapadores arribaron al lugar y retiraron el cuerpo, el que fue trasladado a la morgue judicial donde se le efectuará la autopsia. Cumplimentado este último paso se podrán precisar las causas del deceso. (El Litoral)