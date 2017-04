Nuevas revelaciones en el caso Micaela: Quién es la persona apuntada por Pavón

Policiales Wagner reveló escalofriantes detalles del brutal crimen de Micaela

En la víspera, el imputado como coautor del abuso sexual y asesinato de la joven Micaela García, Néstor Pavón, negó haber participado en el hecho y señaló a otra persona como cómplice de Sebastián Wagner."Pavón sindicó a otra persona", dijo uno de sus abogados defensores, Andrés Carvajal y sostuvo que se trata de "alguien muy conocido de Wagner y que podría en cierta forma haber estado"., aunque el profesional dijo en radio La Voz desconocer la edad del mismo.Respecto al apresado que se encontraba bajo libertad condicional cuando cometió el aberrante hecho, Carvajal sostuvo que inculpó a su cliente "porque está jugado, y", expresó.Otro dato que trascendió de parte del abogado es que de las declaraciones se desprende que"Jurídicamente hablando, no hay una sola prueba contra Pavón. Solo hay rumores periodísticos", aseveró el defensor. En ese marco, sostuvo que, un par de horas antes de la desaparición de Micaela. A entender el abogado del dueño del lavadero, esta declaración, que aún no se concretó podría ser clave para beneficiar a su cliente. Así, daría lugar a la coartada con la que busca demostrar que no estuvo en el auto en el momento en que se cometió el brutal hecho , sino varias horas antes.Respecto de la acusación de encubrimiento de Wagner, sostuvo que lo ayudó a irse de la ciudad porque "se había peleado con su mujer", y destacó que eso ocurrió antes de que el Renault 18, clave para el caso, fuera requerido por la justicia y la policía.Pavón, quien permanece alojado en la cárcel de la Jefatura de Policía de Gualeguay, sostuvo, al referirse a la forma en que lo implicó Wagner: "¿Qué otra alternativa tiene Wagner, procesalmente hablando?", y dijo que "deslindar cargo, culpar, otra alternativa no tiene".