Brutal crimen de Micaela: Pavón apuntó a "alguien muy conocido de Wagner"

El imputado como coautor del abuso sexual y asesinato de la joven Micaela García, Néstor Pavón, negó haber participado en el hecho y"Esa noche dormí en mi casa. Wagner miente", revelaron fuentes de la investigación que dijo Pavón en la declaración que prestó ante el fiscal Ignacio Telenta, quien investiga el abuso sexual y asesinato de la joven entrerriana, perpetrado el 1 de abril en Gualeguay.Pavón, dueño del lavadero en el que trabajaba Wagner, fue señalado por su ex empleado como coautor del secuestro, violación y asesinato de la joven, y ambos están imputados como responsables por el crimen "triplemente agravado"., dijo Carvajal, y sostuvo que se trata dePavón, quien ingresó a los tribunales de Gualeguay a las 10.20 y se retiró a las 12.45, confirmó que la noche del crimen estuvo junto a su hijo de 13 años y Wagner, y dijo que alrededor de las 3 se quedó en su domicilio, hecho sobre el que manifestó que aportará pruebas.Respecto de la acusación de encubrimiento de Wagner, sostuvo que lo ayudó a irse de la ciudad porque "se había peleado con su mujer", y destacó que eso ocurrió antes de que el Renault 18, clave para el caso, fuera requerido por la justicia y la policía.Pavón, quien permanece alojado en la cárcel de la Jefatura de Policía de Gualeguay, sostuvo, al referirse a la forma en que lo implicó Wagner: "¿Qué otra alternativa tiene Wagner, procesalmente hablando?", y dijo que "deslindar cargo, culpar, otra alternativa no tiene".El abogado expresó quee insistió en la inocencia de su defendido al expresar que "no niega que le consiguió ayuda para irse. Eso no está ligado al hecho, es otra cuestión, conocimiento más que amistad".Carvajal dijo que Wagner cuando acusó a Pavón "tiró, y tiró mal. Estamos viendo si hay una segunda persona, que no fue Pavón, vamos a intentar probarlo".