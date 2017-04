Dueño de lavadero sumó datos sobre el sospechoso por la desaparición de Micaela

Confirmó que Wagner estaba "deprimido"

En el marco de la investigación por la desaparición de Micaela García, Sebastián Wagner es el principal sospechoso en la causa. Un testimonio revelador el dueño del lavadero en el que trabajaba, reveló como fueron las últimas horas del sujeto apodado "Melli" y con antecedentes por violaciones.A Wagner lo implicarían en el hecho, diversos elementos tales como el hallazgo de una pala embarrada y el testimonio de un camionero quien indicó haberlo visto con una chica de similares características que Micaela.que la mujer del sospechado confirmó que. "Le dijo que se había peleado con otro tipo", reveló Pavón.Pavón comentó que el lunes fue la última que vez que lo vio Wagner, quién le manifestó. "Me dijo que no quería estar más acá. Que se quería volver, porque extrañaba a su familia. Te voy a devolver el auto porque no te lo puedo pagar, me agregó", fue el testimonio revelador de cómo fueron las últimas horas del principal sospechoso de la desaparición de Micaela.Consultado sobre si llegó a ver una pala embarrada reveló que. Supuestamente es del lavadero. Estaba ahí y se lo dije al Jefe de Investigaciones. Se la llevaron para investigar, pero esa pala estaba en el lavadero, porque se usa para limpiar zanjas".En contacto con medios locales, el propietario del lavadero donde encontraron el vehículo vinculado al caso Micaela señaló que "preguntaron a quién pertenecía el auto y les dije que era de uno de mis empleados". "Me dijeron que necesitaban hacerle pericias", comentó Pavón."Wagner trabajaba en el lavadero hace aproximadamente dos meses y medio o tres", informó su propietario., la señora me mandó un mensaje de texto diciendo que estaba descompuesto y que no iba a poder ir a trabajar, y el sábado a la noche hablé con él cuando fue a cobrar yy le dije que si iba el lunes a trabajar que se pusiera las pilas y sino que trate de no ir", señaló.Asimismo el propietario del lavadero rememoró: "El lunes se presentó a trabajar a la mañana, al mediodía dejamos, a las 14:30 hs. arrancamos de vuelta y en un momento dado (Wagner) le dice a uno de mis empleados que"."El lunes de noche cuando terminé de trabajar me fui para la casa, lo pasé a buscar, lo hablé y le dije que qué le pasaba, qué problema tenía si iba a seguir trabajando o haciendo acto de presencia y yéndose, le dije que si no quería trabajar me dijera y yo buscaba a otro y me manifestó que"Él (Wagner) me había dicho que se sentía mal porque tenía problemas con la señora con la que vivía y le dije que se fuera a vivir a otro lado. El martes no se presentó a trabajar y a media mañana pasó la señora a buscarlo, a preguntar por él porque supuestamente a la madrugada él había tenido que ir a lavar un camión, lo cual no es cierto porque habíamos dejado una camioneta arriba en el lavadero porque estaba con la caja de cambios rota para lavarla al otro día temprano y no se presentó a trabajar".