Los antecedentes del principal sospechoso de la desaparición de Micaela

Dos ataques a estudiantes y juicio abreviado

Agresión, robo y violación

Otra estudiante con su auto

Salió impune en el tercero

, porque la justicia no pudo comprobar científicamente que se trate del verdadero abusador.En el tercer proceso, luego de que el imputado sostuviera en el juicio, que el responsable del hecho había sido su hermano gemelo. El fiscal del caso explicó que el costo de análisis, que sólo se puede hacer en Alemania para cotejar el ADN de los hermanos, es de 130.000 euros pero no se cuenta con esos recursos.Ex cazador de pollos en el frigorífico local, Wagner (alias "Melli") tiene 25 años y fue condenado en 2012 por haber violado en julio y noviembre de 2010 a dos estudiantes en Concepción del Uruguay.En el primero de los casos por los que ya está condenado Wagner, una víctima fue una joven estudiante de Rosario del Tala.Wagner sorprendió a la joven cuando regresaba de un comercio cercano a la terminal hacia su pensión en calle Millán al 60, donde ingresó tras la joven que había dejado la puerta abierta a la espera de sus compañeras y la golpeó ferozmente, tras lo cual abusó de ella. Luego del ataque, la víctima salió a pedir ayuda a un comercio cercano, donde fue auxiliada., la llevó hasta el Parque de La ciudad, la hizo bajar y la violó. Todo el tiempo, la amenazaba con un arma blanca, una modalidad que podría haber utilizado con Micaela y que los investigadores sospechan en el caso.Wagner fue reconocido por las víctimas y por testigos, hubo numerosos peritajes y, finalmente, el caso quedó comprobado y cerrado en juicio abreviado, con una purga de 9 años de prisión.En esos casos, además de la prueba genética, hubo reconocimientos positivos.En ese entonces, el fiscal Diego Young confirmó la absolución de Wagner y dijo que sólo un estudio que se podía hacer en Alemania por un valor de 130 mil euros podía dar un resultado, pero tampoco certero 100 por ciento.El fiscal precisó que la única prueba era el ADN, puesto que el atacante había obrado encapuchado y no había prueba complementaria. "Se detectaron un par de mentiras por parte del acusado, pero no alcanzó para condenar", agregó el funcionario, destacando que Wagner estaba condenado en otra causa por dos violaciones a 9 años de cárcel.