La lluvia caída complicó la búsqueda del abuelo enfermo de Alzheimer

Unos 40 cadetes de la escuela de agentes de la Policía de Villaguay, policías, bomberos y perros de rastreo de Diamante, Ramírez y Aldea Brasilera se suman a la búsqueda de Ángel Anito "Coco" Romero, el abuelo de 88 años enfermo de Alzheimer que desapareció el pasado domingo del hospital Fidanza, en Colonia Ensayo, donde estaba alojado.el programa que se emite por, Judith Farias, sobrina nieta del octogenario.Es que según comentó, "el perro de rastro siempre vuelve dentro del predio". Y encima, la lluvia caída complicó las tareas de búsqueda en las 94 hectáreas que tiene el predio del nosocomio."Llovió muchísimo y las calles de tierra son de barro y con vehículos no se puede ingresar", agregó la mujer.La familia de Romero es oriunda de la zona del Tiro Federal de esta capital entrerriana. Y según habían comentado, tomaron la decisión de internarlo en el Fidanza ante una serie de cuestiones familiares."La enfermedad no es fácil, pero él no es agresivo", aseguró Farias. "Cuando había empezado con el tratamiento se extraviaba pero los vecinos lo conocían; las veces que se iba, caminaba para el lado de La Toma o Santa Lucía", rememoró la sobrina nieta de Romero."Si se perdía al mediodía, a la tarde ya lo encontrábamos porque en una billetera le poníamos un papel con sus datos; él se acordaba del nombre de su hermano y entonces a los policías que lo encontraban, les decía quién era y así lo ubicaban"."Estamos desconcertados", subrayó la mujer.Quienes puedan aportar datos certeros sobre el paradero de Anito "Coco" Romero pueden comunicarse al (0343) 154805595 / 155031273 / 154528882 / 4227989También pueden hacerlo ante cualquier dependencia policial o bomberos.