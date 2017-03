Siguen buscando a Ángel Romero: "Es como si se lo hubiera tragado la tierra"

Un amplio despliegue policial se implementa desde esta semana para dar con el paradero de Ángel Anito "Coco" Romero , un hombre de 88 años que padece Alzheimer, y desapareció el pasado domingo del hospital Fidanza, en Colonia Ensayo, donde estaba alojado.En declaraciones a, Roberto Romero, su hijo, recordó que el hombre "llegó el martes de la semana pasada y el domingo hubo una emergencia con un paciente en el pabellón donde estaba, vio una puerta y salió. No fue un descuido, son cosas que suelen ocurrir. A partir de ahí no lo vieron más, es como si se lo hubiera tragado la tierra. Lo lamentable es que ya pasaron cuatro días y no tenemos ninguna novedad, no hay datos ciertos, ni una señal".En tal sentido, indicó que la situación de su padre se agrava aún más teniendo en cuenta su enfermedad y que desde hace cuatro días no toma la medicación.Por su parte una sobrina de Ángel Romero, explicó que una situación familiar los llevó a internarlo en el hospital Fidanza. "Lamentablemente tuvimos que tomar la decisión de internarlo porque todo su entorno familiar estaba muy enfermo. Mi papá, que es su hermano, tiene 88 años con una demencia y mi mamá fue operada hace 20 días y esta situación nos llevó a buscar un lugar dónde pudiera estar. Y este nos pareció lo más acertado".Desde que se denunció su desaparición la policía de Colonia Ensayo comenzó con el operativo de búsqueda.El Subcomisario Santiago Cerda Cáceres, Jefe de Comisaría de Colonia Ensayo, contó aque como primera medida, se realizaron rastrillajes comunes en la zona y parajes de la costa y se sumaron Bomberos Voluntarios de Aldea Brasilera."El día lunes se utilizaron dos perros de rastreo de Diamante; el martes se inició la búsqueda con un perro de Bomberos de Ramírez y hoy continuamos con personal de la escuela de agentes de Villaguay, montada y canes y un nuevo can de rastreo", explicó.Pero a pesar del intenso operativo "hasta el momento no tenemos nada que nos pueda precisar dónde ha estado esta persona", lamentó Cerda Cáceres; y tras solicitar a la población que aporten cualquier dato que pueda ayudar, afirmó que "la búsqueda seguirá".Los teléfonos de los familiares de Romero, para cualquier información son:0343- 1550312730343- 1545288820343- 4227989También se pueden comunicar con cualquier dependencia policial o bomberos.