Denunciaron por amenazas a la pareja del publicista Gustavo Alfonzo

Policiales Pidieron 12 años de prisión para Gustavo Alfonzo por prostituir a una menor

Los mensajes

La presentación fue efectuada por María Cristina Escobar, la madre de la víctima, quien pidió a la justicia que intervenga a raíz de una serie de publicaciones que hizo Zárate en su perfil de la red social Facebook.Zárate, enfermera del Hospital Masvernat, apuntó contra el abogado querellante Daniel Cedro e insultó a la víctima y a otras testigos-víctima que revelaron cómo Alfonzo las obligaba a mantener relaciones sexuales por dinero con clientes. "Yo no puedo creer que el hijo de remil puta pida trece años donde esta la justicia aca hay que matar nomás porque te dan cuatro años y unas hijas de remil puta mienten y te dejan trece años", escribió la mujer, sin puntos ni comas ni tildes. Luego disparó otro mensaje intimidatorio: "Pero no va a quedar asi".Otras testigos-víctima que declararon en el juicio la señalaron que una integrante del grupo de mujeres a las que Alfonzo prostituía en las fiestas privadas. Así quedó corroborado, además, por los mensajes de texto que se relevaron del teléfono celular del acusado. En un mensaje, por ejemplo, Alfonzo le dijo a su novia que fuera a la fiesta en Puerto Yeruá: "Tengo que hablar con vos. ¿Puedo ir al hospi? Si podés, esta noche, hay plata, joda, pibes de Santa Fe. Van seis, hay mil por tres horitas. Todo eso en tres horas. Quieren siete, ya tengo cuatro. Avisame", le escribió el acusado ese 25 de octubre. Ante el tribunal, Zárate no tuvo explicación para esos mensajes. Solo dijo que los desconocía.