Alfonzo aseguró que le ofrecieron "plata para nombrar a Urribarri y a Cresto"

Testigos pagos

Pagar para armar la causa

Fuerte acusación al querellante

No se investigó

Sobre la declaración de Pelloni

La situación de la víctima

Nunca estuvo desaparecida

Jamás estuvo secuestrada

Supuesto intento de escape

En una jornada medular del juicio que se realiza en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná, contra el publicista y comunicador concordiense, Gustavo Alfonzo, a quien se juzga por trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de una menor de edad; varios testimonios centrales comenzaron a echar luz al entramado de la causa.Luego de la declaración de la hermana Martha Pelloni, el acusado, pidió dar su testimonio ante el Tribunal y también respondió preguntas del juez Roberto López Arango y del fiscal Ignacio Candiotti.El publicista y comunicador concordiense dijo que quería aclarar algunos puntos de los testimonios previos. Entre ellos, afirmó que"Acá pasaron dos testigos que me gustaría que el tribunal tenga en cuenta, que está a la vista que le han dado plata, que le han pagado porque yo los conozco y sé de su modo de vida", dijo Gustavo Alfonzo pero evitó dar los nombres de las personas que supuestamente, mintieron ante el tribunal.Sin embargo, puntualizó que "esta persona llamada "Chivi" dijo acá que "estaba en la fiesta y decidió ella, hacer el amor y no cobró. Por eso, tiene que haber una irregularidad en todo esto", señaló en referencia a la declaración de esa testigo según pudo saber Elonce TV.Debido a la falta de aclaración en la declaración de Alfonzo, el juez pidió al acusado que nombrar a los, remarcó el acusado.Por otra parte, en su declaración ante el tribunal Alfonzo responsabilizó un hombre de apellido", dijo.Al respecto, Alfonzo agregó que".Minutos después, Alfonzo mencionó que "", remarcó el acusado ante el Tribunal."Yo presenté como prueba en el Juzgado de Concepción, el teléfono de Molina para que vean que en ese teléfono,y no voy a agregar más cosas pero hay más para decir", señaló el acusado.Alfonzó apuntó a "mentiras, irregularidades y barbaridades" que se dijeron durante la investigación, ya que según advirtió, después que Cristina Escobar declaró en los Tribunales de Concepción del Uruguay, donde ella y su hija "S" habían involucrado al sector político,En ese momento, dichas declaraciones fueron reproducidas por la hermana Martha Pelloni y causaron revuelo en el sector político entrerriano. Alfonzo recordó esta situación y. Y no entiende que Concordia es política, es una ciudad con mucha pobreza e impunidad y que a mí me ha tocado, como periodista, decir que Concordia está sumida en la pobreza y en la droga, y lo voy a seguir diciendo hasta el día en que me metan un tiro porque es la profesión que he abrazado", se defendió."La hermana Pelloni miente o dice la verdad", fue la pregunta del fiscal Candiotti para el acusado Gustavo Alfonzo., afirmó según pudo conocer Elonce TV."Ella declaró ante las cámaras que estaba implicado Mauro Urribarri y en los medios se dijeron muchas cosas que no tienen que ver con la causa, pero, le aseguró Alfonzo al fiscal Candiotti cuando éste lo interrogó respecto a las declaraciones que hizo la monja.Posteriormente, el juez preguntó a Alfonzo, en calidad de qué estaba la menor en su casa, el día que fueron a tocar el timbre y la encontraron allí, a lo que el acusado contestó que "había estado en la Radio y fue a comer a casa", pudo saber Elonce TV."No tengo nada en contra de la menor, porque es la verdadera víctima del sistema, de su madre, y de su familia y esto ha quedado expuesto.. Ella, estuvo un año y medio tirada en la calle y viviendo con otra persona en calle Entre Ríos porque su madre nunca la fue a buscar", resaltó Alfonzo en referencia a la situación de vulnerabilidad que vivía la menor víctima en la causa.Al ser consultado por el tribunal acerca de si había mantenido relaciones sexuales con la menor,Alfonzo también habló ante Elonce TV de la relación laboral que tenía con la víctima.Sobre la joven dijo que "era rápida e inteligente", que llegaba a contestar más de 200 mensajes que llegaban a la emisora. "Era hábil y el trabajo que hacia ella, lo hacían tres personas", subrayó."Me cansé de decirle que hable con la madre, que fuera a su casa, porque estaba iniciando una relación con Yolanda (Zarate) y no quería tener problemas. Ella me dijo que le había avisado a la madre por teléfono,Sobre las acusaciones por ruidos molestos en su departamento, reconoció que sólo la noche de la inauguración "hubo ruido", ya que según adujo, "fue la noche de la inauguración" y habían ido sus amigos."El día de la inauguración, `S´ no estaba en mi casa. Ella estuvo el día que dijo Yolanda Zarate, una mujer a la que le tengo que hacer un monumento porque se quedó conmigo después de cuatro días de conocerme y acompañarme hasta el día de hoy".Respecto de la noche en la que ocurrió el accidente de moto en la que la joven habría intentado escapar y de acuerdo a su denuncia, Alfonzo la habría atropellado, éste indicó: "Nos caímos de la moto y yo tenía el mismo moretón que ella, no se me fue porque soy diabético", dijo