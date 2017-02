La monja Martha Pelloni exigió que se haga justicia contra los "peces gordos"

En el día de su cumpleaños número 76, prestó su declaración, la monja Martha Pelloni en una nueva jornada del juicio contra el locutor concordiense Gustavo Alfonzo acusado de regentear a menores y jóvenes mujeres para la prostitución VIP.Pelloni aseguró quey sostuvo que el modus operandi para ello, era por medio de la provisión de droga. "Yo quisiera ver cuánta cocaína consumen y cómo la consiguen", se preguntó., ya que según registró, así se refirió a los involucrados en el juicio que ventiló los nombres de conocidos dirigentes políticos. Y en esa línea, Pelloni también se quejó de que "Cresto, después de esta causa, siga siendo el intendente de Concordia.Cuandointerrogó por cuáles eran esos "peces gordos", la hermana explicó: "Por los que nombró Cristina (la mamá de la víctima),, a quien también nombró Cristina, porque en ese momento era senador y hoy es intendente".Por lo que la religiosa instó a preguntarnos "cómo nos formamos democráticamente". "Quienes tienen el poder, tanto en lo político como educativo, tienen la responsabilidad de educar al pueblo, a la sociedad, para votar bien".

"Si no hay justicia, será un viva la pepa para otros políticos que repetirán la misma historia"

Pelloni también subrayó que. "Si ella no habló más, o no volvimos a mantener contacto porque ella lo ha esquivado,", estimó, al tiempo que comparó el caso con el de María Soledad, donde a una de las testigos clave, "le hicieron la casa nueva".Y en ese marco le dejó un mensaje a la madre de "S". ", pero que piense, que mientras ella sea amenazada para que no haya justicia, ella tiene que pensar que lo hace por tantas chicas que han estado como su hija, y las que van a seguir estando si no hace justicia con S"."Si a mí me llevan a mi hija y después quedan sueltos quienes la violaron y drogaron, a ella y otras tantas 40 chicas, y quién sabe cuántas más han pasado por las llamadas fiestas VIP, nos están destruyendo", sentenció.