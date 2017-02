Taxista atacado a mazazos: "Íbamos charlando, nunca pensé que me iba a asaltar"

El martes por la noche un delincuente de unos 22 años, tomó un taxi en la Terminal de Paraná, lo llevó hasta Crespo y en un descampado, le dio una paliza y se llevó todo lo que pudo del taxi.Hoy es el día de su cumpleaños Nº 78. Transcurre "en una cama", en el Hospital San Martín, aunque rodeado de su afectos y compañeros de trabajo."Subió en la terminal (de Paraná) Primero me dijo que iba al Parque Industrial, y yo lo llevé al de acá, de Paraná; cuando estamos llegando me dice que no, que quiere ir al de Crespo, nos fuimos hasta allá y al llegar, me indicó que quería ir más adelante", comenzó indicando a Elonce TV, el taxista, víctima del joven "de unos 22 años", que lo agredió violentamente.El delincuente "lo fue derivando" por las calles de Crespo. Lo llevó hasta "una curva, con gran pastizal. Miré y sentí el golpe que me pegó en la cabeza; quedé medio inconsciente", contó además el hombre. Su agresor le pegó "con una maza, a la que se le salió el palo, con el que me siguió pegando"."No podía salir del asiento, porque tenía puesto el cinturón de seguridad", mencionó además."Tenía solo 350 pesos y el celular", puso relevancia el hombre, al aludir al "botín" que se llevó el delincuente que lo agredió violentamente.Asimismo agregó: "Íbamos charlando lo más bien con el muchacho, hasta lo convidé con cigarrillos. Qué me iba a imaginar que me iba a asaltar", resaltó.Ante la consulta de, expresó que desde hace trece años que se desempeña como taxista.También dijo que sus compañeros de trabajo "están todos mal, porque me ven así, a mí", al referirse al malestar dentro del sector por la inseguridad que padecen los trabajadores del volante. Acotó que dentro del "modus operandi" de estos delincuentes, "estos, buscan para asaltar, a los que trabajamos a la mañana y a la noche".Roque Almada padece además una enfermedad oncológica y el lunes "tengo que comenzar un tratamiento. No sé si me tendrán que operar", confió.