Sigue internado el taxista que golpearon con un palo para robarle $350

Taxistas preocupados por la cantidad de robos que sufren

Los asaltos a los taxistas y remiseros son casi todos prácticamente idénticos: personas que suben a los autos como si fueran pasajeros, indican una dirección alejada, y al arribo, o antes, sacan un arma y reducen al chofer. Sin embargo, ayer a las 11.30 la secuencia fue distinta porque el ladrón utilizó un palo que había en el vehículo para golpear al chofer y robarle diversos elementos.En la terminal de ómnibus de Paraná, el hombre subió a un joven de unos 20 años que le pidió que lo llevara hasta el Parque Industrial, aunque al estar llegando a la zona fabril de Paraná el cliente le habría especificado que se trataba del Parque Industrial de Crespo, a lo cual el trabajador del servicio público accedió.Previo a llegar a destino, alrededor de las 11.30, el pasajero le habría indicado que específicamente debía llegar a una finca de Camino del Medio -camino vecinal que intercepta con ruta 12, apenas unos metros después del acceso a Crespo, hacia el punto cardinal opuesto-. Es así que tras transitar unos 2,5 kilómetros, el delincuente habría golpeado en el rostro al conductor, logrando sustraerle la suma de 350 pesos, su reloj y celular para darse a la fuga.Según pudo saber, el trabajador agredido ingresó al hospital San Francisco de Asís, donde fue asistido, determinándose posteriormente por el médico policial que se trataba de una lesión leve en un ojo. No obstante, previo a que recupere su estado ambulatorio, fue derivado al hospital San Martín de Paraná a fin de que preventivamente se le practiquen estudios más complejos para descartar otras secuelas.Personal policial inspeccionó el auto y se secuestró el elemento usado para agredirlo. Además buscaron huellas para tratar de individualizar al delincuente, que se sospecha es de la ciudad de Crespo.Eduardo Jacob, titular de la Cámara de Taximetristas de Paraná, explicó a: "Hemos tenido algunos asaltos, pero en los que solo se llevan la plata", y agregó: "Ya no hay un lugar seguro, hoy puede ocurrir un robo en cualquier lugar. Antes había un tipo que te llevaba al Thompson y te robaba con arma, hasta que nos dimos cuenta. Después había otro que desde la plaza de los bomberos te llevaba hasta calle Pasteur, en la zona de las vías, hasta que un compañero se resistió y el tipo desapareció".Jacob sostuvo: "Hay muchos taxistas que ya no hacen la denuncia por la gran cantidad de trámites que tienen que hacer. El taxista trabaja a porcentaje: el 30% o el 35% por día y si vas a la comisaría o Tribunales ya no tenés ganancia".El dirigente sindical sostuvo que el último hecho de suma gravedad fue el homicidio de un remisero en calle Cervantes: "Después del asesinato del remisero no hemos tenido hechos tan violentos, pero igual no trabajamos tranquilos".