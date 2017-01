Joven violada en Paraná: Declaró la víctima y siguen buscando el Duna blanco

La Policía rastrea sin éxito hasta el momento al hombre que raptó y violó a una joven en la ciudad de Paraná el martes 17 a la noche y luego la arrojó de su auto en movimiento en calle San Luis para luego escapar. El Duna color blanco aún no fue localizado. Igual la esperanza de los pesquisas para dar con el violador están puestas en las cámaras de seguridad que hay en el trayecto que recorrió el vehículo y en otros datos que los investigadores prefirieron no revelar.La víctima, una chica de 22 años, denunció el hecho cerca de la medianoche del miércoles cuando fue encontrada por vecinos de calle San Luis casi Victoria en estado de shock. Desde ese momento se está tras la pista del presunto abusador, de quien la joven dio algunas características vagas, que por el momento no sirven para identificarlo aunque sí para una eventual rueda de reconocimiento en otra etapa procesal.La chica no pudo aportar muchos datos, pero dijo con seguridad el vehículo y algunas características que le servirán a la agente de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual, Fernanda Ruffati para poder identificar e imputar al detenido.La joven fue atacada cuando esperaba el colectivo de la Línea 8. En esas circunstancias, un vehículo que podría ser un Duna color blanco se detuvo y a los pocos segundos un hombre armado bajó y obligó a la muchacha a subirse al automóvil. Una vez arriba del auto y bajo amenaza de muerte le ordenó que se acostara en el asiento trasero mientras se alejaban del lugar.Lamentablemente la joven no recuerda mucho de la traumática situación que le tocó padecer. Sin embargo, pudo realizar algunas descripciones que los policías de la División Investigaciones están trabajando.La fiscalía ya tiene en su poder los estudios de los exámenes médicos practicados a la joven que indican que fue víctima de una violación, publica Uno.