Regresó a Paraná el ladrillo que fue bendecido por el Papa Francisco

Sociedad El Papa bendijo un ladrillo hecho por un entrerriano

Un reconocimiento al trabajo

El mes pasado, un ladrillo hecho por un ladrillero de Paraná llegó a manos del Papa Francisco y fue bendecido. El bloque de arcilla cocida regresó a la capital entrerriana y permanece en la sede de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (Uolra), en calle Colón 610.contó cómo surgió la iniciativa."Fue en una reunión que se realizó en Buenos Aires, y Federico Feltes me dijo que junte un ladrillo porque el padre se iba a Roma, eran las 3 de la mañana, lloviznaba. Yo le dije: `me estas jodiendo´", rememoró el trabajador.Fue así que los hombres, en la oscuridad de la madrugada, casi por "casualidad" tomaron un ladrillo tipo "bastoncito" que habían cortado hacía diez días para probar el material, y se lo entregaron al impulsor del movimiento de ladrilleros, Federico Feltes."Al día siguiente, el ladrillo salía para Roma", recordó Alegre. "Los dos están bendecidos por el Papa", remarcó orgulloso en relación a los dos bloques de arcilla cocida que recibieron la bendición de Su Santidad.Los ladrillos llegaron la semana pasada a Buenos Aires, y desde allá los mandaron de regreso a Paraná. Por estos días, permanecen en la sede de Uolra hasta que los trabajadores decidan qué hacer con ellos.Desde hace algunos años, los trabajadores ladrilleros buscan hacer visible su situación, mostrar las condiciones en las que desarrollan su tarea, ser mirados por el Estado, contar con políticas públicas que los reconozcan."Somos horneros chicos, vivimos el día a día, porque tampoco hay un precio estable para el ladrillo. Nosotros vendemos barato porque si no, no tenemos para sobrevivir", le contó ael trabajador que tiene su horno sobre calle Miguel David.