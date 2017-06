Con la vista al río: "Crece dos centímetros por día", asegura un pescador

Sociedad Baja el río Uruguay pero sube el Paraná en las costas entrerrianas

En Puerto Sánchez ya se sienten las consecuencias de la creciente del río Paraná, el cual a la altura del puerto local se encuentra en 4,93metros en alerta creciente y a siete centímetros del nivel de evacuación., José Luis, un pescador con casi 40 años en la actividad.Por estos días, solo pescan moncholo y paticito. "Hacemos de 250 a 300 pesos por día, y así como llegamos a casa, lo gastamos. Y a veces volvemos con las manos vacías", aseguró."El pescado se mete a las lagunas, a los arroyos, prácticamente come adentro", contó al programa"Se cortó la salida de pescado y no podemos traer el sustento a la casa. Nos prometieron muchas ayudas pero hasta ahora no se ha visto nada. Seguimos esperando", lamentó el trabajador.El hombre se disponía a salir con su canoa para revisar el espinel. "Voy a ver si encuentro mi herramienta porque hace unos días que no voy, por el viento y los fríos", argumentó al programa A media mañana. "Es duro para nosotros", se justificó."El agua sube y la contención aguanta sobre la costa pero se filtra por dentro y las casas empiezan a sentir esa humedad", reveló el pescador.Es que la preocupación por la crecida del río, también acarrea sus consecuencias. En la costa se armó una improvisada contención con bolsas rellenas con piedras."Hay proyectos para crear una contención pero son proyectos y pasan nomas", acotó al respecto."Los vientos traen las canoas para la costa, y al golpear, se rompen. Se cortan los chicotes y las mismas piedras que ponen con las bolsas", comentó el pescador."La gente nos ayuda mucho con ropa y alimentos, pero los pescadores necesitamos anzuelos, tanza, alambres o piola", indicó José Luis.