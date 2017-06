Afectados por la creciente, pescadores piden anzuelos para trabajar en el río

Hay menos pesca

En Puerto Sánchez los vecinos aúnan sus esfuerzos para hacerle frente a la crecida del río Paraná, que no solo amenaza con socavar la costa del popular barrio, sino que afecta notablemente la labor de unos 30 pescadores que viven en la zona, que deben encontrar una alternativa ante la escasez del recurso ictícola y a la pérdida de sus elementos de trabajo, que la fuerza del agua va destruyendo a su paso.Junto con el caudal, también crece la angustia de las familias que ven limitado su sustento. Muchas tienen niños pequeños que requieren alimento para su adecuado desarrollo y crecimiento y no pueden esperar a que la situación se normalice por sí sola; algunos están en edad escolar y necesitan útiles, y en una semana en la que se anuncian bajas temperaturas un plato de comida caliente se torna imprescindible.Como pueden, y en ocasiones apelando a la solidaridad de la gente, van apechugando la situación. Mariana Ríos es la presidenta de la vecinal; creció en el barrio y allí vive desde siempre. Sabe lo que se sufre cuando pasan estas cosas y armaron un grupo de trabajo para que, al menos, tres veces por semana los más damnificados puedan llevarse a su casa una vianda con guiso, estofado o alguna otra comida sustanciosa para compartir con la familia. "Cuando crece el río, los peces se ocultan y hay menos pesca. Pero por otro lado a los pescadores los afecta también porque la correntada arrastra de todo, desde árboles, raigones o basura que trae de los arroyos y hace que se rompan sus herramientas para pescar; les destruye los espineles, las mallas. Cuando pasa eso, se quedan sin elementos para poder trabajar, y lo poco que tienen en algunos casos lo comparten con otros familiares", contó aHace poco los acompañaron desde Vicegobernación y gestionaron una ayuda, pero esos trámites a veces demoran y la urgencia arrecia. Por eso están solicitando donaciones para paliar las necesidades. Al respecto, Mariana señaló: "Desde la comisión vecinal hemos pedido ayuda a todo el mundo, a nuestros amigos, a conocidos, a instituciones, pero hasta ahora herramientas de pesca no hemos recibido. Sí ropa de hombre, que es lo que hemos solicitado en un principio y también alimentos para poder aumentar la olla que hacemos tres veces en la semana para asistir a las familias de los pescadores y de gente que está sin trabajo. Lo que nos han donado lo hemos ido distribuyendo".Lo que más precisan son anzuelos número 8, tanza número 100, soga leno para poder hacer los espineles e hilo 18 para remendar las mallas; también necesitan botas de goma o capas de lluvia, nuevas o usadas. "Eso sería lo más importante para que puedan seguir trabajando. Algunos tienen una Asignación Universal por Hijo, pero no alcanza, y hay otras familias que no tienen ese ingreso y la pesca es su único sustento; dependen exclusivamente de esta actividad para poder comprarle a sus hijos los elementos para la escuela", afirmó Mariana,Además, comentó: "También se da que había gente que trabajaba en albañilería, arreglando jardines o hacían comida y hoy ya no tiene ese trabajo. Por eso hay más pescadores, a la vez que hay menos lugares para pescar por la crecida y encima hay poco peces".Por último, Mariana recalcó que además siguen solicitando donaciones de alimentos, sobre todo de verduras, carnes y demás elementos para cocinar. Quienes estén en condiciones de brindar una ayuda solidaria para las familias afectadas se pueden contactar a través de Facebook: Se despierta Puerto Sánchez, o acercarse al barrio y preguntar por Mariana Ríos o José Luis Godoy, que es el vicepresidente de la vecinal.La altura del río Paraná en la capital entrerriana era ayer de 4,92 y Mariana Ríos indicó que "al frenarse las lluvias en el norte está bastante más estable en todos los puertos". Sin embargo, advirtió: "Lo que pasa es que esa agua que está en bajante al norte todavía no ha llegado y viene para acá"."En Puerto Sánchez, con el trabajo que se hizo, estamos dentro de un margen de calma en cuanto a la crecida, porque realmente se pudo lograr estabilizar el terraplén que estaba socavado. Se rellenó y levantó un poquito más para tener la tranquilidad de que si llega a venir un poco más de agua no nos afecte tanto. Lástima que por ahí con los vientos o la marejada que se levanta se socava un poco el relleno, porque todavía está suelto, pero a nosotros nos da un margen para poder ir evaluando lo que pasa", explicó.