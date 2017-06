Broncoaspiración: Reiteraron recomendaciones para el cuidado de los bebés

La muerte de una beba de casi dos meses por un cuadro de broncoaspiración revivió la necesidad de reiterar las recomendaciones para el cuidado de los más chiquitos. Así lo hicieron desde el servicio de Pediatría en el Centro de Salud "Ramón Carrillo" donde asistieron a la madre de la pequeña.El lamentable episodio se registró cuando la beba dormía junto a su madre, en la tarde de este domingo en barrio Los Hornos de Paraná., la Dra. López, coordinadora del servicio de Pediatría en el Carrillo.Según indicó, las broncoaspiraciones "no son casos muy frecuentes, pero suelen ocurrir" y en esa línea trajo a colación un caso registrado el año pasado. "Las situaciones precarias suman a que estos eventos puedan ocurrir", agregó."El clima por las bajas temperaturas, además de un no ambiente ideal sobre todo entre los que no tienen las mejores posibilidades, hacen que al estar todos más amuchados se generen más posibilidades de tener una bronco-aspiración", subrayó la médica.Es por eso que recomendó: "Se insiste en la buena alimentación, en mantener el amamantamiento y que las mamás estén semi-sentadas para evitar este tipo de situaciones"."La lactancia es la mejor defensa que puede tener un bebé para sobrevivir y para no enfermarse", subrayó la Dra. López, al tiempo que advirtió a las mamás que cuando los bebés menores de tres meses tienen fiebre, o si respiran rápido, se le hunde el pecho o le silba, tienen que acercarse al nosocomio."Los recién nacidos y bebés menores de seis meses tienen que venir a control. Hemos implementado un consultorio diferenciado porque las enfermedades respiratorias son muy frecuentes en esta época; también tenemos la Consejería para prevenir a las mamás", indicó.Recomendó además, "no usar braceros, tener un ambiente cálido y el abrigo necesario".Finalmente, la Dra. López adelantó que "cuando sea el momento oportuno, los agentes sanitarios y médicos pediatras" del Carrillo se acercarán al domicilio de la familia que sufrió la pérdida.