Adolescente asesinado por otro: "Son chicos que vienen golpeados por la calle"

La comunidad educativa de la escuela secundaria Nº 28 "Ntra. Sra. de Guadalupe" del barrio La Floresta, se encuentra "consternada" por el crimen de uno de sus ex alumnos: Rodrigo Arellano, el chico de 16 años asesinado el sábado en calle El Resero, de Paraná.la vicerrectora de la institución educativa, Silvia Barzola, quien también indico: "Esto da cuenta de las trayectorias de nuestros alumnos, que tienen altibajos".Según contó Rodrigo, docente de la Escuela Guadalupe,. Es por eso que desde la comunidad educativa apuntan a trabajar, además de lo educativo, la parte psicológica."A veces pasan estas cosas, en las que no llegamos a cumplir con lo que queremos", lamentó el trabajador.El docente aseguró que mantienen un "buen vínculo con la mayoría de los alumnos, pero hay algunos que son muy cerrados"., recordó el docente, al tiempo que reconoció: "Tratamos de hacer lo posible pero a veces no podemos".

"Desde hace años atrás, aumentó el consumo de drogas y la escuela no escapa a este flagelo"

Una escuela comprometida con sus alumnos

Desde la escuela aseguran que "es muy difícil" trabajar con los alumnos, sobre todo en algunos los casos en los que advierten que "consumen marihuana, porro, alita de mosca", desde el primer año de ingreso.para contener a los alumnos desde el equipo interdisciplinario y con el apoyo del Copnaf y otras instituciones."Nosotros trabajamos desde el polo de reingreso que les da la posibilidad a los chicos en situación de vulnerabilidad, o de calle, para que vuelvan a la escuela. No hacemos la vista a un costado, sino que nos comprometemos y tratamos de intervenir para que alguien se haga cargo de los chicos", aseguró la vicerrectora. "Esta es una escuela que escucha, es democrática y ante estas situaciones nos preguntamos qué no hicimos, porque ya hemos tenido otras situaciones de muertes de alumnos en la escuela", indicó Barzola., subrayó.Desde la Guadalupe adelantaron que trabajarán en la contención interdisciplinaria del grupo del polo de reingreso al que asistía el adolescente, porque según comentó:Respecto del asesino, Brian Martínez de 18 años, se supo que sería un ex alumno de la misma escuela, pero no fue confirmado.