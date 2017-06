Docente del menor asesinado a tiros escribió conmovedora carta: Su reflexión

Matando con la indiferencia

Venganza barrial

Herido por error

Una carta de desahogo de una docente de Rodrigo Arellano, el chico de 16 años asesinado el sábado en calle El Resero, de Paraná, se viralizó a través de las redes sociales y fue compartida más de mil veces en la red social., docente y música dedicada al percusión. Así llegó a conocer a la víctima de este sangriento hecho ocurrido en la convulsionada zona oeste de Paraná.En su conmovedor descargo, Casis reflexiona sobre la situación social y la falta de compromiso de la sociedad para con el desamparo que viven muchos chicos como el asesinado ayer. "Pienso qué puedo hacer con la gente que los sigue matando con la indiferencia, con la palabra, con el asco, el odio, el desamor, las armas.", remarca Casis.Un joven de 18 años (ahora detenido) quiso dispararle a otro de 27 años, pero el tiro lo recibió Rodrigo, quien murió en el hospital San Martín, donde llegó grave, trasladado por un patrullero porque la ambulancia no llegó.Brian Martínez, de 18 años, fue más tarde entregado a la Policía por su propia madre, luego de matar a Rodrigo Arellano y herir de gravedad a Hugo Gastiazoro, quien se encuentra internado en terapia intensiva, tras una operación., que salía de su casa ubicada en la esquina. Gastiazoro lo corrió para sacarle el arma, pero no lo alcanzó: Martínez le efectuó tres disparos, y esta vez sí logró herirlo.Por estas horas, se investigan los motivos del ataque, pero se conoció que el ataque no estaba dirigido a Arellano.En un emotivo posteo,, y se asquea de la reacción social producida por el asesinato de un chico de barrio humilde.