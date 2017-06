Preocupación por la llegada del frío: La familia desalojada sigue en la calle

Los Petrechelli llevan tres noches en la calle. Atento a los pronósticos que anuncian un progresivo descenso de las temperaturas, la mayor preocupación es por la llegada del frío y la salud de los niños más chicos que integran la familia.Es que este martes en medio de un impresionante operativo policial , los desalojaron de la vivienda en la que vivían desde hacía más de 30 años y luego, las máquinas ingresaron al predio ubicado en la zona de calles Churruarín y López Jordán de la ciudad de Paraná para demoler la construcción "Seguimos en la calle sin ninguna respuesta del Estado, nadie vino a dar la cara ni a darnos una mano", se quejó ante, Ángela Petrechelli., lamentó.Esta familia se instaló en el lugar hace más de 40 años. Fueron autorizados en su momento por una persona pero luego esa persona vendió el inmueble.El conflicto que tuvo su origen en 2014, cuando los nuevos dueños del predio, exigieron que los moradores, fueran retirados del lugar."Que Liliana Augusto Cabrera, la abogada de la otra parte, demuestre el título de propiedad de que esto supuestamente es de ella, cuando en Catastro todavía figura mi papá", subrayó la mujer al tiempo que denunció: "Vino a sacar fotos y a decirnos que saquemos las cosas, porque si no nos iba a tirar las máquinas encima".La familia Petrechelli asegura que pagó los impuestos por la vivienda que ocupan; ellos llevaron a cabo una usucapión porque desconocían a quién se había vendido el predio.

"No somos ningunos intrusos"

"Mamá, vamos a casa"

"No somos ningunos intrusos", aseguró Griselda Chávez en diálogo con este medio. "Queremos una vivienda. Teníamos una, pero lamentablemente la justicia es injusta y nos dejaron en calle", agregó."Que devuelvan el dinero de los impuestos que pagamos", exigió., remarcó la mujer."Que no hagan oídos sordos porque somos una familia honesta y trabajadora. Con esto, nos están cortando las piernas, no podemos trabajar, porque nosotros vivimos del día a día".Uno de los niños de la familia,que le ocasionó la lamentable situación que atraviesan."El más chiquito de 8 años se desvaneció en el baño de la vecina. Lo llevé al dispensario y me dijeron que si seguía así, lo iban a internar", contó a, Ángela Petrechelli. "El recién ahora cae", dijo en relación al desalojo que vivieron el martes.Según comentó, los más chicos de la familia no hacen otra cosa que no sea pedir para regresar a su casa, en la que nacieron y jugaron.Y la mayor preocupación por estas horas es la inminente llegada de las bajas temperaturas que pronosticó el SMN. Es que para Entre Ríos el descenso será tan abrupto que el domingo no llegarían a 15.En la oportunidad, la familia agradeció el apoyo de los vecinos que los acompañan ante tal difícil trance."A los vecinos de la zona que los conocen desde hace años, que nos ofrecen sus casas para ir al baño; hay una vecina que nos abre sus puertas a las 3 de la mañana. Otra vecina se lleva a los chicos a la noche porque ellos no pueden estar en la calle, y después se vienen para acá porque también tienen que ir a la escuela", indicaron.