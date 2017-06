Pondrán énfasis en el control del estacionamiento en la zona de Tecnópolis

"Paraná necesitaba esta mega fiesta. Hacía rato que no teníamos algo tan lindo y atrayente", dijo ael secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, Rubén Amaya acerca de Tecnópolis Federal. No obstante, reconoció algunas "falencias" en cuanto al estacionamiento en las adyacencias al Puerto Nuevo.Asimismo, reflexionó: "Por favor, no quieran parar en la puerta de Tecnópolis. Nos está faltando la costumbre de estos mega eventos donde nos podemos acercar hasta cierto lugar. Caminemos un poco y disfrutemos. Que el paseo sea completo. Pretender llegar a cualquier hora y parar en la puerta no se puede. Hay que tomar conciencia de lo que significa este mega evento".