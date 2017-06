Tecnópolis Federal en Paraná:unas 120 mil personas la visitaron el fin de semana

Está siendo un éxito. Tecnópolis Federal abrió sus puertas en simultáneo en Santa Fe y Paraná, el jueves. Desde ese día, "no para de ir gente a Tecnópolis en Paraná". Datos confirmados por la municipalidad de nuestra ciudad indican que "desde su apertura hasta este domingo, pasaron 180 mil personas" por la megamuestra montada en la capital de la provincia de Entre Ríos".Este fin de semana, Técnopolis Federal "superó" las expectativas, se indicó desde la municipalidad de Paraná a. "Familias enteras" se movilizaron a la megamuestra, aprovechando que el clima acompañó, y disfrutaron de la variada propuesta en la Costanera de Paraná.En la capital entrerriana se encuentra la muestra más esperada: Tierra de Dinos, donde el T-Rex y el dino emplumado están causando furor entre los espectadores. El "parque jurásico" paranaense fue emplazado en la Plaza De Las Colectividades y es uno de los favoritos.En Paraná también se encuentran contenidos propios como "Paraná Capital de la Confederación Argentina" que propone vivir una experiencia 360º en la que el General Urquiza les contará los momentos más importantes de la época.En la carpa también hay una exposición sobre la Construcción del Túnel Subfluvial.El Circo de Campanita es otro show que puede disfrutarse en la capital entrerriana. Este espectáculo desafía las leyes de gravedad. Algunos objetos vuelan por el aire y otros ruedan por la pista. Esta payasa que no le teme al peligro llena la pista de humor, destreza, dinamismo y música en vivo. Con su trompeta y sus malabares hace reír hasta a los que no quieren hacerlo.Entre las atracciones destacadas que se encuentran en ambas locaciones están las experiencias de Realidad virtual y experiencias multisensoriales como Aladelta 4D y Vení a Volar. Por su parte, los medios públicos y las señales PakaPaka, DeporTV y Encuentro acercarán sus programas a los visitantes en distintas experiencias tanto radiales como televisivas, y ofrecerán talleres para todas las edades.

"No hay mayores problemas en el tránsito"

dialogó con el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, Rubén Amaya, quien aseguró que "las expectativas que teníamos se han visto superadas, y con creces"."Nos pone muy contentos; paranaenses y gente de localidades vecinas nos están visitando", manifestó.Puso relevancia que "se trabajó contrareloj en algunas cosas, y hemos logrado el objetivo, lo hemos hecho con mucha gente que está para que todo salga bien. Estamos muy contentos por esta fiesta que Paraná se merece".Asimismo y en relación con el tránsito aseguró: "La gente no están teniendo mayores problemas de tránsito. Hemos dispuesto más de 100 personas para hacer controles de tránsito".Javier Fernández, secretario de Salud de la municipalidad de Paraná, indicó a Elonce TV que hasta el momento "no hemos tenido problemas de salud serios, solo cosas menores, como la caída de un chico, sangrados de nariz, pero nada más, afortunadamente", en el marco de la megamuestra.En el lugar están dispuestas tres ambulancias: "son dos municipales y una de alta complejidad, que hemos alquilado. Tenemos trabajando en el área de salud de la municipalidad, unas 90 personas que están constantemente cubriendo las necesidades, en caso de que ocurra algún problema"."Estamos disfrutando de todo esto. La cantidad que ha venido de gente, es impresionante", resaltó.La mega muestra de ciencia, arte y tecnología, es organizada por el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos junto al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, las municipalidades de la ciudad de Santa Fe y Paraná, y las Gobernaciones de las provincias de Santa Fe y Entre Rios, y es la primera vez que se realiza en dos provincias en simultáneo.Se podrá visitar hasta el 24 de junio todos los días, con entrada libre y gratuita, en el Centro de Convenciones Estación Belgrano de Santa Fe y en el Puerto Nuevo de Paraná. Elonce.com.