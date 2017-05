Revelan cuál es la mejor traza para construir el puente Paraná-Santa Fe

Comparación de las dos trazas

Paraná Evalúan el impacto que tendrá el puente con Santa Fe sobre el Túnel subfluvial

Puentes móviles

Aunque la Dirección Nacional de Vialidad aún no emitió dictamen definitivo sobre qué traza del Puente Santa Fe - Paraná se licitará en septiembre, la consultora ATEC que tuvo a cargo los estudios ya se expidió y el 1° de marzo le entregó el informe comparativo. Lo hizo en base a las dos trazas que -en octubre del año pasado, en una reunión que se realizó en la sede local de Vialidad- se consensuaron estudiar en profundidad:Ésta última es la que prefiere el intendente José Corral, y la que han defendido públicamente distintas entidades productivas. Incluso, el ministro de Transporte de Nación, Guillermo Dietrich, ya insinuó que será la elegida. Y como resultado de su viaje a Asia, el presidente Mauricio Macri anunció que hay interesados en participar de la licitación, prevista para septiembre próximo. La obra sería financiada por la Corporación Andina de Fomento (CAF), y hasta ahora el presupuesto se ha estimado en US$ 1100 millones.Ambas trazas ubican el puente sobre el cauce principal del Río Paraná, en el mismo emplazamiento, aguas arriba del túnel subfluvial. El informe plantea los puntos fuertes y contrastes de las dos opciones de recorridos hasta llegar a Santa Fe, atravesando ambas el valle aluvial del Río Paraná.. Atec advierte en su informe que esta ruta, a un kilómetro de la salida norte del Túnel Subfluvial,, que no ha dejado de avanzar desde el 6 de febrero del 2003 en que se produjo la socavación de la calzada de la vieja ruta. Por otra parte,, y sólo subsidiariamente la movilidad urbana. También se tuvo en cuenta el potencial desarrollo industrial y de servicios de la circunvalación norte de la ciudad de Santa Fe. Pero presenta como, que constituye actualmente el 90 % del tránsito total,En este sentido, redefinido el objetivo primario de la nueva vinculación como la atención de la movilidad urbana, la consultora señala que la, derivando el tránsito pesado del puente Oroño y canalizándolo hacia la red de autopistas al oeste de la ciudad. Así, sería una alternativa de segundo acceso a Santa Fe por el este, resolviendo los históricos problemas que tiene el tránsito urbano cada vez que por algún motivo se corta la ruta 168.De todos modos, el informe de la consultora advierte que "es posible que un crecimiento sostenido del comercio regional de cargas y del potencial industrial del propio conglomerado urbano, haga necesario en un plazo de 15 a 20 años la construcción, en una segunda etapa, de una vinculación como la Traza 2. Pero con esa ventana de tiempo y un diseño cuidadoso de los planes urbanos,. En particular el Puente Oroño y sus accesos", apunta.-el Ministerio de Transporte de Nación, la consultora Atec, la Dirección Nacional de Vialidad, los referentes de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, y de los municipios de las dos capitales-Los equipos técnicos contratados por la DNV trabajaron en contacto con las áreas técnicas del Municipio de Santa Fe, de manera de contemplar los planes urbanos, los desarrollos previstos y el conocimiento local., que da acceso fluvial al Río Coronda desde el Canal de Acceso al Puerto de Santa Fe,. Para estos puntos, se han diseñado puentes móviles para permitir el paso, en el caso del Canal de Derivación Sur, del posible abastecimiento alternativo de combustible líquido a la Central Térmica Brigadier López en Sauce Viejo; y de barcos de combustible y portacontenedores al Puerto de Santa Fe a través del Canal de Acceso.Sobre el Canal de Acceso al Puerto de Santa Fe, se ha diseñado una traza elevada de manera de ofrecer un gálibo vertical de 33 metros sobre el nivel de crecida, permitiendo de esta manera el paso del tráfico fluvial actual de portacontenedores y buques de abastecimiento de combustibles sin necesidad de abrir el Puente Basculante Móvil. Es decir, se eleva el viaducto al cruzar el Canal por sobre el nivel de las aguas correspondiente a la crecida, permitiendo el paso del tráfico fluvial actual, pero posibilitando el paso de buques oceánicos mediante la apertura del Puente Móvil Basculante. El tráfico fluvial no se ve limitado.